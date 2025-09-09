سوريا تؤكّد: لن نرضخ.. انفجارات ضخمة تهزّ حمص واللاذقية جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

شهدت عدة مناطق في سوريا، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، تصعيداً عسكرياً واسعاً بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت كبرى في محافظات حمص واللاذقية وتدمر، وأسفرت الضربات عن انفجارات ضخمة واندلاع حرائق، وسط أنباء عن تدمير مستودعات للأسلحة والصواريخ.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الغارات استهدفت محيط مدينة حمص ومحيط مدينة تدمر، إضافة إلى مواقع عسكرية في محيط اللاذقية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القصف طال مستودعات أسلحة وصواريخ في منطقة “شنشار” جنوب حمص، إلى جانب كلية الدفاع الجوي قرب قرية مسكنة.

كما نقلت وسائل إعلام لبنانية أن الضربات نُفذت من أجواء البقاع الشمالي اللبناني، بينما أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن انفجارات قوية هزت ثكنة “سقوبين” العسكرية في ريف اللاذقية بالتزامن مع الغارات.

بدورها، قالت قناة “سكاي نيوز عربية” إن إسرائيل ركزت هجماتها على مستودع للذخائر جنوب حمص، فيما أشار مراسل “سبوتنيك” إلى استهداف “كتيبة الدفاع الجوي” على أطراف المدينة بعدة صواريخ.

وتزامناً مع هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه “العدوان الإسرائيلي” بأشد العبارات، معتبرة أنه “يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها الإقليمي”.

وأكد البيان أن “سوريا لن ترضخ لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني”، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة”.

وتأتي الغارات بعد سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث اقتحمت دوريات من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي بلدة جباتا الخشب شمال غربي القنيطرة، واعتقلت عدداً من الأشخاص، كما نفذت عمليات تفتيش واسعة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات مسيرة. ويوم السبت الماضي، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في قرية العشة بالريف نفسه، حيث جرى اعتقال مواطنين سوريين بدعوى “الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية”.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن قوات الفرقة 210 والوحدة 504 اعتقلت عدداً من الأشخاص خلال عمليات ليلية، وزعمت العثور على “وسائل قتالية” في المنطقة، مؤكدة أنها تواصل انتشارها لمنع “محاولات تمركز عناصر إرهابية” قرب الحدود.