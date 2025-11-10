سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس «أحمد الشرع»

أحبطت سوريا مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش لاستهداف الرئيس أحمد الشرع، بحسب ما أكد مسؤولان، أحدهما من الشرق الأوسط والآخر أمني سوري.

وأشار المسؤولان إلى أن المؤامرتين جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكّدين أن المخاطر الشخصية التي يواجهها الرئيس تتزامن مع خططه للانضمام إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أعلن في وقت سابق أن الشرع سيوقع اتفاقاً للانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش، يوم الإثنين، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق بين دمشق والتحالف الدولي.

ويذكر أن التحالف الدولي، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أنهى الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش في سوريا عام 2019، بينما تتفاوض قوات قسد حالياً للاندماج مع الجيش السوري، ما يعكس تحولات استراتيجية كبيرة في مكافحة الإرهاب وضبط الأمن في المنطقة.