سوريا تحتج أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وتطالب بمحاسبة التحالف الدولي

أرسلت دمشق رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالبت فيهما بمحاسبة التحالف الدولي بقيادة واشنطن على سقوط عشرات القتلى المدنيين في غارة له على دير الزور.

حيث جاء في الرسالتين، اللتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة:

“إن الجريمة التي ارتكبها التحالف تبرهن مرة أخرى على استهتار دوله بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجرد هذه الدول من أي قيمة اخلاقية يمكن أن تتقمصها يوما لوعظ الآخرين حول ضرورة احترام حياة المدنيين وصكوك حقوق الإنسان”.

كما أضافت الخارجية أن

“هذه الجريمة النكراء تؤكد للعالم بأسره مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة من وراء العمليات غير المشروعة لهذا التحالف ليس مكافحة الإرهاب بل قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية”.

في سياق متصل طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي بـ “تحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين”.