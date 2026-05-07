سوريا.. تحركات عسكرية إسرائيلية وتركية ورفع أسعار الوقود

شهدت الساحة السورية خلال الساعات الماضية تطورات متزامنة على المستويين العسكري والاقتصادي، شملت تحركات للقوات التركية في الشمال، وتوغلا إسرائيليا في الجنوب، إلى جانب إعلان رسمي عن رفع أسعار المحروقات والغاز في مختلف المناطق.

في شمال سوريا، أفادت مصادر محلية بوصول تعزيزات عسكرية تابعة للجيش التركي إلى ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع تحركات ميدانية وإعادة تموضع للقوات التركية في المنطقة.

وبحسب المصادر، باشرت القوات التركية نقل القاعدة العسكرية الموجودة داخل مدينة تل أبيض إلى قرية الملوح في الريف الغربي، في خطوة تُرجح أنها تندرج ضمن خطة لإعادة الانتشار وتعزيز المواقع القريبة من خطوط التماس.

وفي سياق متصل، قامت القوات التركية، بمشاركة فصائل موالية لأنقرة ومنضوية حاليا ضمن وزارة الدفاع السورية، بتفكيك وإزالة حاجز تابع لقوات الجندرما التركية في قرية أم الدبس بريف رأس العين الجنوبي، وذلك بعد سنوات من إنشائه عقب عملية السيطرة على المنطقة عام 2019.

ويعود إنشاء الحاجز إلى ما بعد عملية نبع السلام التي أطلقتها أنقرة في أكتوبر 2019، والتي انتهت بسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا والجيش التركي على مدينة رأس العين ومحيطها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التغيرات العسكرية والأمنية في مناطق شمال سوريا، خصوصا ضمن نطاق النفوذ التركي الممتد بين تل أبيض ورأس العين.

وفي الجنوب السوري، قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوة إسرائيلية توغلت مساء الأربعاء في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأوضحت الوكالة أن ثماني سيارات عسكرية إسرائيلية تحركت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت في المنطقة، في وقت كانت فيه قوة إسرائيلية أخرى قد توغلت الأسبوع الماضي في بلدة جملة ضمن المنطقة ذاتها قبل انسحابها لاحقا.

وتتهم دمشق إسرائيل بخرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 عبر استمرار التوغلات في الجنوب السوري، إضافة إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف أراضٍ.

وتؤكد الحكومة السورية أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية الجنوبية.

على الصعيد الاقتصادي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز، بما يشمل المازوت والبنزين وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

وبحسب وكالة سانا، حُددت الأسعار الجديدة على النحو التالي: مازوت أول 0.88 دولار، بنزين 90 بسعر 1.10 دولار، بنزين 95 بسعر 1.15 دولار، أسطوانة الغاز المنزلي 12.50 دولار، وأسـطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا، على أساس سعر صرف يبلغ 133 ليرة لدولار المحروقات.

وسجل سعر ليتر المازوت ارتفاعا من 0.75 دولار إلى 0.88 دولار، وسط توقعات بأن ينعكس القرار على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وأوضحت الشركة السورية للبترول أن تعديل الأسعار جاء ضمن إطار إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرار التوريد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف النفط والشحن والضغوط المرتبطة بالظروف الإقليمية.

وأضافت أن الأسعار كانت مستقرة خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع التكاليف الفعلية، بهدف امتصاص تأثيرات السوق العالمية وضمان توفر المشتقات النفطية.

ويأتي هذا التعديل رغم إعلان الحكومة السورية في يناير الماضي بسط سيطرتها على حقول نفطية في شمال شرق سوريا كانت تخضع لقوات سوريا الديمقراطية، في خطوة هدفت إلى تعزيز إيرادات قطاع الطاقة.