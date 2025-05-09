سوريا.. تحرك رسمي بعد فيديوهات لـ«طلاب دروز» يغادرون السكن الجامعي (فيديو)

أكد مسؤولون سوريون رفضهم استخدام الجامعات للتجييش الطائفي أو المساس بالسلم الأهلي، متعهدين بإعادة الطلاب إلى سكنهم الجامعي والحفاظ على التنوع الذي تتميز به البلاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مغادرة طلاب من السكن الجامعي، خاصة من محافظة السويداء، وسط أنباء عن عودتهم إلى مناطقهم. وجاءت هذه الفيديوهات بعد حملات طائفية ومناطقية استهدفت شريحة من السويداء، تزامنًا مع اشتباكات شهدتها مناطق ريف دمشق والسويداء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أطراف متعددة.

من جانبه، نفى وزير التعليم العالي مروان الحلبي وجود أي توتر داخل المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المتداولة قديمة ولا تعكس الواقع الحالي، وأضاف أن الأوضاع في السكن الطلابي مستقرة، مع وجود تفاهم واحترام بين الطلاب، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.

من جهته، كتب وزير الإعلام حمزة المصطفى على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي رافضًا استخدام حرم الجامعات منصة للتجييش الطائفي وتهديد السلم الأهلي، وأكد وزير الإعلام أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي حول المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وشدد على الرفض التام لاستخدام حرم الجامعات في التجييش الطائفي وتهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا محاسبة كل من يخالف.

كما أكد استعداد وزارة الإعلام للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب والطالبات وحمايتهم، متعهدًا بأن تبقى الجامعات السورية منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن طلاب المحافظة يحظون بالرعاية الكاملة، ولن يُسمح بأي انتهاك لحقوقهم داخل الجامعة أو خارجها. وأوضح أنه تواصل مع وزير التعليم العالي لتأمين حماية الطلاب، مضيفًا: “حقوق طلاب محافظة السويداء وغيرها من المحافظات، والحفاظ على كرامتهم داخل الجامعات مضمونة، ويمنع أي تعدّ عليهم تحت أي ظرف كان.”