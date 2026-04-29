سوريا تحسم الجدل حول «التأشيرات».. كم تبلغ بالتفصيل؟

نفت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما يتم تداوله من شائعات حول وجود أي إجراءات أو تعديلات على سمات الدخول بشكل عام، وبشكل خاص ما يتعلق بدول المغرب العربي، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة لا تزال سارية وفق القرار رقم /128/ الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025 دون أي تغيير.

وأكدت الإدارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن ما يتم تداوله في هذا السياق غير صحيح، وأن جميع الإجراءات المعتمدة ما زالت سارية كما هي دون أي تعديل في الرسوم أو الآليات أو تصنيف الدول.

ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار العمل بالقرار /128/ الذي ينظم رسوم سمات المرور والدخول إلى الجمهورية العربية السورية لمواطني الدول العربية والأجنبية، حيث يحدد القرار آلية واضحة لاحتساب الرسوم وفق جداول رسمية معتمدة.

تفاصيل القرار /128/ الخاص بسمات الدخول

ينص القرار الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين على ما يلي:

أولاً: تحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى الجمهورية العربية السورية لمواطني الدول العربية والأجنبية وفق القائمة المرفقة، وبحسب المبالغ المحددة لكل دولة ونوع سمة الدخول.

ثانياً: تُستوفى الرسوم المحددة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مع جبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى عند الاحتساب.

ثالثاً: يتم تسديد الرسوم عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الجمهورية العربية السورية.

رابعاً: يُعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه، بعد أن تم تحريره بتاريخ 1 يوليو 2025.

ويحمل القرار توقيع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

تصنيف الدول ضمن رسوم سمات الدخول

تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفق رسوم متفاوتة بحسب نوع السمة ومدتها وعدد مرات الدخول، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: لبنان، الأردن، ماليزيا، موريتانيا: دخول بدون سمة.

المجموعة الثانية: صربيا: دخول مجاني.

المجموعة الثالثة: تشمل دولاً من بينها الجزائر، مصر، المغرب، السودان، اليمن، الصين، باكستان، أنغولا، تشاد، سريلانكا، طاجيكستان، كمبوديا، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، الإكوادور، توفالو، السيشل، إضافة إلى دول أخرى.

الرسوم:

دخول شهر مرة واحدة 25 دولار

دخول 3 أشهر مرتين 40 دولار

دخول 6 أشهر متعددة 50 دولار

مرور 15 يوم 15 دولار

المجموعة الرابعة: تشمل عدداً واسعاً من الدول من بينها تركيا، العراق، السعودية، قطر، روسيا، البرازيل، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا، إضافة إلى دول أخرى، ومن بينها ليبيا.

الرسوم:

دخول شهر مرة واحدة 50 دولار

دخول 3 أشهر مرتين 75 دولار

دخول 6 أشهر متعددة 100 دولار

مرور 15 يوم 25 دولار

المجموعة الخامسة: تضم دولاً أوروبية وآسيوية وأفريقية من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، السويد، سويسرا، النمسا، اليونان، تونس، البرتغال، إضافة إلى دول أخرى.

الرسوم:

دخول شهر 75 دولار

دخول 3 أشهر 110 دولار

دخول 6 أشهر 150 دولار

مرور 15 يوم 40 دولار

المجموعة السادسة: الإمارات، كندا، أوغندا، جيبوتي، سيراليون

الرسوم:

دخول شهر 100 دولار

دخول 3 أشهر 150 دولار

دخول 6 أشهر 200 دولار

مرور 15 يوم 50 دولار

المجموعة السابعة: تشمل دولاً من بينها بريطانيا، نيجيريا، الأرجنتين، كينيا، أستراليا، غانا، نيوزيلندا، أفغانستان وغيرها

الرسوم:

دخول شهر 150 دولار

دخول 3 أشهر 225 دولار

دخول 6 أشهر 300 دولار

مرور 15 يوم 75 دولار

المجموعة الثامنة: الولايات المتحدة الأمريكية، الغابون، قرغيزستان

الرسوم:

دخول شهر 200 دولار

دخول 3 أشهر 300 دولار

دخول 6 أشهر 400 دولار

مرور 15 يوم 100 دولار

المجموعة التاسعة: جزر المارشال، الكونغو، كوريا الشمالية

الرسوم:

دخول شهر 300 دولار

دخول 3 أشهر 350 دولار

دخول 6 أشهر 400 دولار

مرور 15 يوم 150 دولار

المجموعة العاشرة: إيران

الرسوم:

دخول شهر 400 دولار

دخول 3 أشهر 500 دولار

دخول 6 أشهر 800 دولار

مرور 15 يوم 250 دولار

المجموعة الحادية عشرة: الدول غير المدرجة في المجموعات السابقة

الرسوم:

دخول شهر 50 دولار

دخول 3 أشهر 75 دولار

دخول 6 أشهر 100 دولار

مرور 15 يوم 25 دولار

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن جميع الإجراءات المتعلقة بسمات الدخول ما زالت ثابتة كما هي دون أي تعديل على الرسوم أو التصنيفات أو آلية الاستيفاء، داعية إلى اعتماد المعلومات الصادرة حصراً عن المصادر الرسمية.

كما شددت على أن دول المغرب العربي، ومن بينها ليبيا، تخضع للتصنيف المعتمد ضمن القرار الحالي دون أي تغيير في وضعها أو آلية دخول مواطنيها.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات حول تغييرات مزعومة في سياسة منح سمات الدخول إلى سوريا.

ويُعد القرار /128/ الإطار التنظيمي الرسمي المعتمد حالياً لتنظيم دخول الأجانب وفق نظام تصنيفي يعتمد على مجموعات دولية محددة ورسوم متفاوتة بحسب المدة ونوع السمة.