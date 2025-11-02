سوريا.. ترامب يستضيف الشرع في أول زيارة لرئيس سوري منذ عقود

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، مساء السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى البيت الأبيض، هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح حول اللقاء، أن الاجتماع من المتوقع عقده في 10 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الزيارة بعد.

وفي وقت سابق، رجّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن يجري الرئيس الشرع زيارة إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، موضحًا أن مراسم التوقيع ستُقام في البيت الأبيض في الثامن من نوفمبر.

وكان الرئيس ترامب قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض خلال مايو الماضي، في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عامًا، وُصف آنذاك بأنه نقطة تحول في مسار العلاقات السورية – الأمريكية بعد عقود من العزلة السياسية.

ومن المتوقع أن تحظى الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرًا لتداعياتها المحتملة على الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

جمال الشرع ومسؤولون سوريون ينفون روايات عن سيارات فارهة ومكاتب أعمال

نفى جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن امتلاكه مكتب أعمال في دمشق أو عن لقاءاته مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، واصفًا ما تم تداوله بأنه افتراءات وتشويه للحقائق.

كما أكد مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق، أحمد محمد ديب طعمة، أن الاجتماع الذي عُقد في إدلب نهاية أغسطس الماضي لم يتطرق إلى قضية السيارات الفارهة كما ورد في تقرير سابق، مشددًا على أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن مغلوطة تمامًا.

ونفى وزير الاتصالات السابق، حسين المصري، الذي حضر اللقاء، جميع الروايات المتعلقة بالثروات والمكاتب والسيارات الفارهة، مؤكدًا عبر حسابه على فيسبوك أن الجلسة كانت إيجابية وناقشت الواقع السوري والتحديات السياسية والأمنية، إلى جانب توصيات بعدم مزاحمة المستثمرين وتشكيل لجنة لمتابعة ملف أملاك المسؤولين.

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أن الرئيس السوري أحمد الشرع أمر بعض موظفي الدولة بتسليم مفاتيح سياراتهم الفارهة، مهددًا بفتح تحقيقات في مصادر ثرواتهم. إلا أن وزارة الإعلام السورية أوضحت أن الاجتماع كان ودياً وتركيزه على القضايا الاستثمارية والسياسية والأمنية، بعيدًا عن أي توبيخ أو إجراءات تصعيدية.

معلومات مغلوطة، كنتُ في اجتماع باب الهوى ولم يتطرق السيد الرئيس إلى هذا الجانب كما ورد في تقرير رويترز.



"قام الشرع بتوبيخ مسؤولين في الدولة خلال اجتماع سري غير معلن في باب الهوى بإدلب، قائلاً لهم: 'هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟'، وذلك تعقيباً على العدد الكبير من سيارات كاديلاك… pic.twitter.com/8kNzSQRsh7 — أحمد محمد ديب طعمة (@ahmad_touma1) October 31, 2025