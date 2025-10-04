الانتخابات البرلمانية السورية.. أولى الخطوات بعد سقوط «نظام الأسد»

تنطلق صباح الأحد الانتخابات البرلمانية في معظم المحافظات السورية، وهي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

وأوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن أعضاء الهيئات الناخبة سيبدؤون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، حيث يقومون بإبراز أوراقهم الثبوتية لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجهون إلى رؤساء اللجان الفرعية للحصول على الورقة الانتخابية المختومة رسمياً.

وأضاف نجمة أن الناخبين سيدخلون بعدها إلى غرفة الاقتراع السري لتجهيز ورقتهم، مع التأكيد أن عملية التصويت تتم داخل صندوق الاقتراع بشكل علني.

ومن المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، مع إمكانية تمديدها حتى الساعة الرابعة بعد الظهر في حال لم يدلِ جميع أعضاء الهيئة بأصواتهم.

وأكد نوار نجمة أن النتائج الرسمية ستعلن في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم.

ووفقاً لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد المرشحين 1568 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً، وقد تم تأجيل الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في الحسكة إلى الأحد الذي يليه أو الذي يليه، بينما بقيت الانتخابات في بعض دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجلة حتى استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وشهدت هذه الانتخابات مشاركة شخصية يهودية للمرة الأولى منذ عام 1967، وهي المرشح هنري حمرة.