سوريا.. تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لشخص قادم من خارج البلاد

سوريا تغلق الحدود مع لبنان. [أرشيفية/إنترنت]

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح يازجي في تصريحات صحفية، أن الشخص المصاب بالفيروس قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 23 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وأفادت بأنه يستثنى من القرار سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.

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