سوريا.. تسجيل 17 إصابة جراء هزة أرضية ضربت البلاد!

بعد أيام على وقوع زلزال في البلاد، ذكر موقع رصد الزلازل الأورومتوسطي، “أن هزة أرضية ضربت سوريا شدتها 5.2 درجات اليوم الجمعة”.

وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل، “أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 13:15 وكان مركزها على بعد 23 كيلومترا شرق مدينة حماة”، لافتا إلى “استمرار تسجيل هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدّة”.

وذكر المركز الوطني السوري للزلازل، “أن الهزة التي شعر بها سكان محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية، ووقعت على بعد 4 كيلومتر غرب مدينة السلمية وسط البلاد وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي 5.2 درجات على مقياس ريختر”.

في السياق، أصيب 17 شخصا بجروح طفيفة وحالات هلع جراء هزة أرضية مركزها غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي في سوريا.

وذكر مدير مشفى سلمية الوطني أسامة ملحم لوكالة “سانا”، “أنه تم إسعاف 12 شخصا للمشفى أصيبوا بجروح وكدمات نتيجة تدافعهم وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم مسرعين من منازلهم”.

وأضاف: “جرى إسعاف 5 آخرين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء الهزة الأرضية، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين”.

هذا وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا مستمرا منذ أيام قليلة طال مدنا على الجغرافية السورية والتركية دون أن تشهد زلزالا مدمرا كما حدث في فبراير العام الماضي 2023، وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة وسط سوريا.