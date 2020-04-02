سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة.

هذا وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا بحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سوريا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ12 ظهرا حتى الساعة الـ6 من صباح اليوم التالي.

ولفتت وزارة الصحة في تعميمها إلى أن عملية حظر التجوال ينفذها عسكريو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.

وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال سريان حظر التجوال لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال إضافة إلى توجيه القوات القائمة على موضوع حظر التجوال إلى توقيف المخالفين لإجراء الحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات والأشخاص المستثنين من تدابير حظر التنقل والحركة تبقى مستثناة من تدابير حظر التجوال بالضوابط القانونية والإدارية ذاتها.

وكان الفريق الحكومي قد قرر منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال.

كما قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا، عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد درس الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة.

وكانت السلطات السورية فرضت أمس الأربعاء، أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.

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