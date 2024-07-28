سوريا.. تشييع جنازات الأطفال ضحايا هجوم الجولان

شيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، صباح الأحد، جنازات الأطفال ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف، السبت، ملعب كرة قدم في القرية، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة ذات الغالبية الدرزية.

وأدى سقوط الصاروخ مساء السبت على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل، إلى مقتل 12 طفلا، 8 أولاد و4 بنات، وشارك الآلاف من أبناء المنطقة ورجال الدين في مراسم التشييع، وحملت النعوش البيضاء على الأكتاف وطاف بها الأهالي في البلدة مرددين ألحان الموت.

يأتي ذلك فيما لا يزال قرابة 40 مصابا في المستشفيات، جروح بعضهم صعبة.

ووجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية متوعدة بالرد، في وقت نفى “حزب الله” مسؤوليته عن الحادثة.

ونقلت وكالات الأنباء، أن الجيش الإسرائيلي أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع قوات الإطفاء والإنقاذ ونجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) والشرطة الإسرائيلية والمجالس المحلية في المنطقة، للحفاظ على أمن السكان وتأمين الجنازات.

وأضاف أنه تم وضع حواجز على بعض الطرقات، بالإضافة إلى نشر توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للحفاظ على أمن السكان الذين يصلون إلى المنطقة.

ويعيش في الجولان أكثر من 40 ألفا، ما يربو عن نصفهم من الدروز، وهم أقلية عربية، حسب وكالة رويترز.

وفي أعقاب الهجوم، ندد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، بما وصفه “المجزرة الإرهابية البشعة بحق أطفال مجدل شمس الجولانية”.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش رفع جاهزيته إلى “المرحلة التالية” من القتال في شمال البلاد، متعهدا بضرب جماعة حزب الله اللبنانية بـ”صورة قاسية”.

وقال هاليفي، خلال جولة تفقدية في مجدل شمس: “رفعنا جاهزيتنا إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال. وسنضرب حزب الله بصورة قاسية وسنعيده إلى الوراء، كما أننا سنحقق الأمن وسنعيد السكان في الشمال إلى ديارهم”.

وأضاف هاليفي، الذي التقى خلال جولته مساء السبت، رئيس الطائفة الدرزية: “نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية”.

وردت إسرائيل في ساعات الليل على الضربة، بشن غارات متزامنة على 7 مناطق مختلفة “في عمق وجنوبي لبنان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الغارات “استهدفت مخازن أسلحة وبنى إرهابية في مناطق شبريحة وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا”.

The funeral of the 12 children who were murdered yesterday by the Hezbollah rocket attack on Majdal Shams in northern Israel. pic.twitter.com/gmbeB9NMYe — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 28, 2024