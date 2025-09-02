سوريا تصدر النفط لأول مرة منذ 14 عاماً

أفاد مسؤول سوري في قطاع الطاقة لوكالة “رويترز” أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل يوم الاثنين من ميناء طرطوس، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً، وذلك ضمن صفقة مع شركة تجارية.

وأكد رياض جوباسي، مساعد مدير النفط والغاز في وزارة الطاقة السورية، أن النفط الخام الثقيل قد بِيع لشركة بي سيرف إنرجي، المرتبطة بشركة بي بي إنرجي العالمية لتجارة النفط.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن النفط صُدّر على متن ناقلة نيسوس كريستيانا، مستخرجاً من عدة حقول في سوريا دون تحديد مواقعها، على أن تقع معظم الحقول في الشمال الشرقي تحت سيطرة قوات قسد.

وجاء هذا التطور بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو قراراً برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ما أتاح لشركات أمريكية وضع خطط لاستكشاف واستخراج النفط والغاز السوريين.

كما وقعت سوريا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس.

وكانت سوريا تصدر نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً عام 2010، قبل اندلاع الحرب التي استمرت 14 عاماً ودمرت الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.