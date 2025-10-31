سوريا تطالب لبنان بتسليم ضباط «الأسد».. تركيا تبدأ تدريب وحدات الجيش

كشفت مصادر سورية، عن تواصل السلطات الجديدة مع لبنان من أجل تسليم بعض العسكريين الذين فروا إليه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضحت المصادر أن جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم عدد من ضباط وعناصر الجيش السوري المتهمين بجرائم حرب في زمن النظام السابق، والذين فروا إلى لبنان بعد سقوطه في ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر لقناة سكاي نيوز، إلى أن السلطات اللبنانية لم تصدر بعد موقفاً رسمياً بهذا الشأن، وأن الأمر يخضع للبحث القانوني والأمني حول طبيعة الاتهامات والجهات القضائية المعنية، خاصة أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل لبنان.

وقالت المصادر إن مئات العسكريين السوريين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وأوضحت أن لجاناً ثنائية مشتركة تعقد في دمشق وبيروت اجتماعات شبه يومية لوضع آليات معالجة الملفات العالقة، أبرزها إطلاق سراح السجناء والموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين إلى لبنان.

وأضافت المصادر أن وزير العدل السوري مظهر الويس وصل إلى بيروت في وقت سابق من أكتوبر على رأس وفد قضائي لمناقشة عدد من الملفات بين البلدين، وأبرزها أزمة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديداً في سجن رومية، وأشارت إلى أن الاجتماع جاء بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت برفقة وفد رفيع المستوى ضم الويس، مع السعي للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع الجانب اللبناني لإطلاق سراح مئات الموقوفين السوريين أو تسليمهم قضائياً إلى سوريا لاستكمال محاكمتهم في دمشق.

تركيا تبدأ تدريب وحدات من الجيش السوري في أراضيها.. خطوة نحو اندماج عسكري وتوازن جديد في سوريا

دخل التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق مرحلة جديدة، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية السماح لجنود سوريين باستخدام الثكنات العسكرية التركية للتدريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للجيش السوري.

وأكدت الوزارة أن جهود تطوير القدرات العسكرية السورية تتواصل ضمن اتفاق التعاون الموقع بين الجانبين، وتشمل التدريب وتبادل الزيارات والدعم الفني، مشيرة إلى أن وحدات محددة من الجيش السوري بدأت التدريب داخل تركيا، بينما التحق 49 طالبًا سوريًا بالأكاديميات العسكرية التركية.