بداية تحول اقتصادي كبير.. دمشق تطبع عملتها خارج روسيا وتُسدد ديونها الدولية

في تحولات متسارعة تشير إلى اقتراب سوريا من استعادة موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، بموجب سياسات البنك التشغيلية.

وأفاد البنك الدولي في بيانه، أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بدعم أشد الدول فقراً، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرياض والدوحة في أبريل التزامهما بتسديد المتأخرات السورية لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تمهيداً لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.

وبالتوازي مع التطورات المالية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان “قراراً صائباً”، مشيراً إلى أن إدارته ستمضي في خطوات إضافية لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.

وخلال زيارته إلى السعودية، أعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مشدداً على أن القرار يمنح السوريين “فرصة جديدة” للنجاح، كما أعلن دعمه الكامل للإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.

وفي خطوة ذات رمزية سياسية، التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الإقليمية، وأعرب الشرع – بحسب ترامب – عن موافقته على الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” مع إسرائيل.

وعلى الرغم من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم ينسّق مع إسرائيل بخصوص هذا القرار، ولم يُعلم نتنياهو مسبقاً بعزمه عقد لقاء مع الشرع.

وتشهد السياسة الأمريكية تجاه دمشق تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ تدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2011، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في النظامين العربي والدولي.

من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من أن سوريا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في “التحول الكبير” الذي تشهده المنطقة، أو الانزلاق مجدداً إلى “حرب أهلية وحشية”، في حال فشل المسار الانتقالي في تحقيق الاستقرار.

وتُظهر هذه التحركات المتزامنة بين الدعم الخليجي، والانفتاح الأمريكي، والتسويات المالية الدولية، مؤشرات على مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية، تتجه فيها البلاد نحو استعادة عضويتها في المؤسسات المالية والسياسية، والخروج من العزلة التي دامت أكثر من عقد.

سوريا تبدأ إعادة رسم سياساتها النقدية: العملة تُطبع في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا وسط تحولات دولية كبرى

في مؤشر جديد على تغير التوجهات الاقتصادية والسياسية لسوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن دمشق تعتزم طباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، في خطوة ترتبط مباشرة بوعد أمريكي برفع العقوبات عن سوريا، وبدء موجة من الانفتاح العربي والدولي على الحكومة السورية الجديدة.

وذكرت المصادر أن الأوراق النقدية الجديدة ستُصدر بتصميم محدث، يُزال فيه رسم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض الفئات النقدية، في تحول رمزي يعكس التغيير السياسي الحاصل في البلاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.

وأفادت التقارير أن السلطات السورية بدأت منذ مطلع العام الجاري اتصالات مع شركات متخصصة في الطباعة النقدية في ألمانيا والإمارات، لكنها كثّفت جهودها عقب قرار الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك قيود تتعلق بالتعاملات المالية والطباعة النقدية.

نقص السيولة وتسريع الإصلاح النقدي

يأتي هذا التوجه وسط معاناة الاقتصاد السوري من أزمة حادة في السيولة النقدية، تفاقمت بفعل سنوات الحرب والعقوبات، ما دفع الحكومة الجديدة إلى تسريع إجراءات الإصلاح النقدي، تزامناً مع مساعٍ أوسع لإعادة هيكلة القطاع المالي، واستعادة الثقة بالليرة السورية.

وقد شهدت العملة السورية تحسناً لافتاً في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوة وصفتها دمشق بأنها “نقطة تحوّل تاريخية” تفتح المجال أمام التعافي الاقتصادي والانفتاح على الأسواق.

تعاون إماراتي–سوري في البنية التحتية والموانئ

وفي سياق الانفتاح الاقتصادي الجديد، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقاً مبدئياً مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، وهو أحد أهم المنافذ البحرية لسوريا على البحر المتوسط.

وبحسب الاتفاق، يشمل التعاون أيضاً إقامة مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات لوجستية لعبور البضائع داخل الأراضي السورية، ما يعزز موقع سوريا كممر تجاري محوري في المنطقة، ويدعم جهود إعادة الإعمار.

نهاية الاعتماد على موسكو في الطباعة

لطالما اعتمدت سوريا على روسيا لطباعة أوراقها النقدية خلال العقد الماضي، بعد أن أنهت العقوبات الأوروبية في 2011 تعاقد دمشق مع شركات أوروبية متخصصة. وقد شكلت موسكو خط الإمداد النقدي الأساسي خلال فترة الحرب، ما جعل خطوة التحول نحو دول جديدة لطباعة العملة دلالة على استقلالية متزايدة في القرار المالي السوري.

ويقول محللون إن إعادة رسم السياسة النقدية السورية، وبدء التعاون مع شركات طباعة خارج المنظومة الروسية، يأتي في إطار توجه استراتيجي أوسع، يعكس تحولات في التموضع الجيوسياسي لحكام دمشق الجدد، وإشارات إلى تحالفات اقتصادية جديدة قد تلعب فيها دول الخليج وأوروبا أدواراً محورية.