سوريا تطلق «خط جوي» مباشر مع روسيا

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية تدشين خط جوي مباشر جديد يربط العاصمة السورية دمشق بالعاصمة الروسية موسكو، على أن تبدأ الرحلات اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة النقل الجوي وتعزيز حركة السفر بين البلدين.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المسافرين الراغبين بالتوجه إلى موسكو أصبح بإمكانهم حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للخطوط الجوية السورية أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني المباشر لتسهيل إجراءات الحجز وتقليل الوقت اللازم لإتمام عمليات السفر.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق الخط الجديد يأتي ضمن خطتها لتطوير شبكة رحلاتها الدولية وفتح وجهات إضافية أمام المسافرين، بعد مرحلة واجه خلالها قطاع الطيران السوري تحديات متعددة أثرت على حركة النقل الجوي والرحلات الخارجية.

ويمثل خط دمشق–موسكو إضافة جديدة إلى مسارات الشركة الدولية، إذ يوفر خيار سفر مباشر بين البلدين، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال والمسافرين، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين سوريا وروسيا.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إعادة تشغيل عدد من الرحلات الدولية بعد توقف استمر لسنوات، من بينها استئناف الرحلات إلى إسطنبول بعد انقطاع دام 14 عامًا، إضافة إلى عودة رحلاتها إلى عدد من الوجهات الخليجية.

ويأتي تدشين الرحلات المباشرة إلى موسكو في إطار مساعي الشركة لاستعادة حضورها في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي، وتوسيع خيارات السفر المتاحة أمام الركاب، بالتزامن مع جهود إعادة تنشيط قطاع الطيران السوري.

وتعد روسيا من أبرز الشركاء الدوليين لسوريا، وتشهد العلاقات بين البلدين تعاونًا في مجالات سياسية واقتصادية متعددة، فيما يمثل تعزيز الربط الجوي عنصرًا مهمًا في دعم التواصل بين الشعبين وتنشيط حركة السفر والاستثمار.

هذا وشهد قطاع الطيران السوري خلال السنوات الماضية تراجعًا في عدد الرحلات والوجهات الدولية نتيجة ظروف اقتصادية وأمنية وتحديات تشغيلية، قبل أن تبدأ الخطوط الجوية السورية خطوات تدريجية لإعادة تشغيل بعض المسارات الخارجية واستعادة شبكة رحلاتها.

الأمن السوري يعلن توقيف “حيحو” على الحدود مع لبنان

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية توقيف المدعو حسين عبد القادر الأحمد، المعروف بلقب “حيحو”، على الحدود السورية اللبنانية، بعد عملية رصد نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن عناصرها تمكنوا من إلقاء القبض على الأحمد بعد رصده على الحدود بين سوريا ولبنان، موضحة أن توقيفه جاء على خلفية اتهامه بـ”الإساءة للدولة ورموزها وتعمد استفزاز مشاعر السوريين”، وفق ما ورد في البيان.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف سيُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مسار التحقيق أو طبيعة الإجراءات القضائية المقبلة.

وكان حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ”حيحو” قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في مقاطع مصورة من لبنان، تحدث خلالها عن تواصله مع السفارة الكندية والحكومة اللبنانية، مدعيًا تلقيه تهديدات بالقتل عقب نشر معلوماته الشخصية على خلفية مقطع فيديو سابق.

وقال الأحمد في وقت سابق إنه أرسل تسجيلات ومواد قال إنها أدلة إلى السفارة الكندية والسلطات اللبنانية، بهدف طلب الحماية، مشيرًا إلى أنه يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته، بحسب تصريحاته.

وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها من لبنان ردود فعل متباينة، وسط انتقادات من جهات سورية، في حين أكد الأحمد أن تحركاته جاءت بهدف الحصول على الحماية القانونية.

ويأتي توقيف الأحمد في إطار إجراءات أمنية أعلنت عنها السلطات السورية لمتابعة قضايا مرتبطة بالأمن العام وملاحقة من تتهمهم بارتكاب مخالفات تمس مؤسسات الدولة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عنها.