سوريا تُطلق رحلات خاصة بين دمشق وطرابلس لتسهيل عودة مواطنيها من ليبيا

أعلنت هيئة الطيران المدني السوري عن تسيير رحلات عارضة خاصة بين مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس ومطار دمشق الدولي، في إطار الجهود الحكومية لتسهيل سفر المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الرحلات تأتي استجابة لنداءات السوريين في ليبيا، وستُجرى خلال الفترة المقبلة إلى حين الانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستئناف التشغيل المنتظم للرحلات الجوية بين البلدين.

وأكد البيان أن الرحلات ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 17 أغسطس 2025، وستقتصر في هذه المرحلة على نقل المسافرين من ليبيا إلى سوريا دون وجود رحلات عودة من دمشق إلى طرابلس.

ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة في تعزيز الروابط بين سوريا وجالياتها في الخارج، بما يخدم مصالح السوريين ويساعد في تسهيل عودتهم للمساهمة في عملية التعافي وإعادة البناء التي تشهدها البلاد.

وفي هذا السياق، كشف أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني السوري، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا ستُستأنف رسميًا على متن طائرات الخطوط الجوية السورية، وتشمل محاور دمشق/طرابلس – بنغازي، وحلب/طرابلس – بنغازي.

وأوضح الصليبي أن استئناف هذه الرحلات يشكل خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لإعادة ربط سوريا بالعالم الخارجي وتعزيز التواصل مع الدول المختلفة، بما يسهم في تسهيل عودة المواطنين السوريين وتلبية احتياجاتهم.

يُشار إلى أن مطار دمشق الدولي قد استأنف حركة الرحلات الجوية الدولية والمغادرة منذ بداية عام 2025، بعد إعادة تأهيل كاملة للمطار عقب توقفه عن العمل لفترة طويلة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد. وتولت السلطات المؤقتة في سوريا إدارة المطار والإشراف على كافة الإجراءات الفنية والأمنية واللوجستية لضمان استعادة نشاطه تدريجيًا.