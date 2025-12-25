سوريا تعلن إطلاق العملة الجديدة.. حاكم المركزي: رمز للسيادة المالية بعد التحرير

أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة، وهو ما وصفه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بأنه «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، محددًا الأول من يناير 2026 موعدًا لبدء عملية الاستبدال. وأكد الحصرية أن التعليمات التنفيذية ستصدر مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات في مختلف المناطق، مؤكدًا أن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن العملة الجديدة تمثل رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، وعنوانًا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازًا وطنيًا يضاف إلى الإنجازات المحققة، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

ونفى المصرف إطلاق أي عملة رقمية أو غيرها، مؤكّدًا أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بإصدار عملة أو أدوات مالية لا يمكن أن يصدر إلا عبر القنوات الرسمية للمصرف، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام للاعتماد على البيانات الرسمية فقط، بعد تداول معلومات مغلوطة حول عملة رقمية باسم “أمانة”.

كما أكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر أن الليرة السورية الجديدة تمثل أكثر من مجرد أرقام، بل تعبّر عن جهود المواطنين وذاكرة الأسواق، مشيرًا إلى أن حذف الأصفار خطوة تنظيمية لإعادة ترتيب التعاملات اليومية، بما يسهّل الحسابات ويعزز الثقة، مع التأكيد على أن العملية ستتم بشكل مسؤول ومدروس لضمان حقوق المواطنين.

وأعلن المصرف المركزي عن مؤتمر صحفي يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، سيتم خلاله شرح كل تفاصيل عملية الاستبدال من المهل والمراكز المعتمدة إلى خطوات التنفيذ، مع توفير الفرصة للإجابة على جميع استفسارات المواطنين بشفافية كاملة.