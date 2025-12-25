سوريا تعلن القبض على والي «داعش» بدمشق

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي إن الوحدات المختصة نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش في مدينة المعضمية، عقب متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف، أسفر عن تحديد موقع الهدف وتنفيذ المداهمة بنجاح.

وأوضح الدالاتي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش في دمشق والي دمشق طه الزعبي، الملقب أبو عمر طبية، إلى جانب عدد من مساعديه، مع ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته، مشيرًا إلى أن هذه العملية تشكل ضربة قاصمة للتنظيم وتؤكد الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن الأجهزة الأمنية توجه رسالة واضحة لكل من يفكر بالانخراط في الإرهاب أو تقديم الدعم لتنظيم داعش، مفادها أن يد العدالة ستطال المتورطين أينما وجدوا، وأن أمن سوريا خط أحمر، مع استمرار العمل الحازم حتى القضاء الكامل على فلول التنظيم وأوكاره.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوات الأمن السورية أن عملية اعتقال قيادي في تنظيم داعش جرت بالتعاون المباشر مع قوات التحالف الدولي، في مؤشر على تصعيد التنسيق الأمني في مواجهة التنظيم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية السورية حملتها ضد خلايا داعش، حيث ألقت القبض خلال الأسبوع الجاري على ثلاث خلايا تابعة للتنظيم في حي دمر بمدينة دمشق، ومدينتي قدسيا شمال غرب العاصمة، وداريا جنوبها.

وجاءت هذه الحملة الأمنية بعد مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش، بينهم قيادي، خلال عملية عسكرية أمريكية واسعة استهدفت مواقع للتنظيم داخل سوريا، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم 13 ديسمبر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم.

سوريا.. احتراق شجرة ميلاد في صحنايا نتيجة خطأ أثناء الاحتفال وبدون أي عمل تخريبي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اندلاع النيران في شجرة ميلاد أمام كنيسة في مدينة صحنايا السورية، ما أثار تساؤلات حول سبب الحريق.

نفى راعي كنيسة مار إلياس الغيور في صحنايا إليان وهبي أي إدعاءات حول عمل مقصود أو إرهابي، موضحا في منشور على فيسبوك أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 24 ديسمبر أثناء الاحتفال في باحة الكنيسة، نتيجة إطلاق أحد الشبان مفرقعات نارية بشكل خاطئ، ما أدى إلى اشتعال الشجرة المزينة بزينة مصنوعة غالبا من النايلون.

وأكد وهبي أن الحادث كان عرضيا ولم يُصب أي من الحاضرين بأذى، مشددا على عدم وجود أي عمل تخريبي أو محاولة إيذاء.

وأشار أحد النشطاء إلى أن سبب اندلاع النار كان على الأرجح احتكاك الشجرة بأسلاك كهرباء مبللة أثناء الاحتفال، موضحا أن انتشار النار كان عرضيا وأن التكبير من قبل الحاضرين كان ناجما عن الخوف وليس عن فعل مقصود.

بعد الحادث، تداول الأهالي مقاطع فيديو وصور تظهر إعادة ترميم الشجرة، في مؤشر على تجاوب المجتمع المحلي مع الموقف وحفاظه على أجواء الاحتفال بعيد الميلاد.