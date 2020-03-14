سوريا.. تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بسبب كورونا

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية، بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الأحد الـ 15 من مارس الجاري ولغاية السبت الـ 4 من أبرلي للعام 2020، وسيتم الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس.

وبحسب بيان للمجلس عقب اجتماع عقده اليوم السبت، في مبنى وزارة الأوقاف السورية، فقد تم إصدار الفتوى التي تشمل أيضا تعليق كل الدروس الدينية، واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها.

ووفقاً للبيان فإن الفتوى تأتي بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من كون فيروس كورونا المستجد أصبح وباء عالميا “جائحة”، وحرصا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد كون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي الفيروس.

وذكرت صفحة وزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الإجراء المؤقت، سيبدأ من يوم غد الأحد وسيستمر حتى السبت 4 أبريل القادم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم حاليا الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، وأضافت أنه سيتم أيضا “تعليق كل الدروس الدينية واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها”.

وأكدت الوزارة أن الفتوى “مستندة إلى الأدلة الشرعية الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.