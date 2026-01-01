سوريا.. مقتل شخص وإصابة آخرين بتفجير انتحاري في حلب

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأُصيب عدد آخر بجروح، إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة مساء الأربعاء في منطقة باب الفرج بقلب مدينة حلب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضحت المحافظة أن الشخص المجهول نفّذ التفجير مستخدمًا حزامًا ناسفًا بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح.

وأكد عزام الغريب محافظ حلب أن الحادث وقع أثناء قيام قوى الأمن الداخلي بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الأمن تمكن من السيطرة على المنفذ جسديًا قبل أن يفجّر نفسه بحزام ناسف.

وقال نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الشخص الذي فجّر نفسه يُرجح أن يكون مرتبطًا فكريًا أو تنظيميًا بتنظيم داعش، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هويته، فيما لم تُسجل أي اختراقات أمنية أخرى في المدينة.

تستمر الهجمات الإرهابية في استهداف قوات الأمن والمواقع المدنية في سوريا، رغم الجهود الأمنية المكثفة لفرض الأمن والاستقرار، خصوصًا في المدن الكبرى مثل حلب، التي شهدت سابقًا تفجيرات مماثلة تستهدف الدورية الأمنية والمرافق العامة. وتعكس هذه الحوادث التحديات المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مواجهة خلايا تنظيم داعش وعناصره المتبقية في المناطق الحضرية.