سوريا.. تفكيك خلية إرهابية في دمشق وإحباط هجوم بعبوة ناسفة

أحبطت وزارة الداخلية السورية مخططًا تخريبيًا استهدف العاصمة دمشق، وكشفت عن الجهة التي تقف وراء تمويل خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ هجوم في منطقة باب توما.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنّ إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، نجحت في إفشال العملية بعد رصد تحركات مشبوهة داخل المدينة، ضمن متابعة أمنية دقيقة استمرت لفترة.

وبيّن البيان أنّ الوحدات المختصة تمكّنت من تعقّب امرأة تنتمي إلى الخلية، أثناء محاولتها زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية، في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما، وهي من المناطق الحيوية ذات الحساسية الدينية في دمشق.

وأشار البيان إلى أنّ التدخل السريع والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية أسهما في تحييد التهديد، حيث جرى تفكيك العبوة الناسفة قبل انفجارها دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

كما ألقت القوات الأمنية القبض على جميع أفراد الخلية، والبالغ عددهم خمسة أشخاص، في عملية متزامنة هدفت إلى تفكيك الشبكة بالكامل ومنع أي محاولات لاحقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق وزارة الداخلية، عن ارتباط أفراد الخلية بـحزب الله، إضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية متخصصة خارج سوريا، شملت تقنيات زرع العبوات الناسفة واستخدام وسائل تفجير عن بُعد.

وأكدت الوزارة أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد الأطراف المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.

ونشرت وزارة الداخلية صورًا لعناصر الخلية بعد توقيفهم، إلى جانب صور العبوة الناسفة، التي كانت مجهزة بجهاز اتصال يتيح تفجيرها عن بُعد.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لتعزيز الاستقرار داخل العاصمة، ومواجهة التهديدات الأمنية، خاصة في المناطق التي تضم مواقع دينية وتاريخية حساسة.