سوريا تكشف عن تفاصيل العملة الجديدة.. تصميم حديث وبسيط لتسهيل التعامل النقدي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن إصدار عملة سورية جديدة تتكون من 6 فئات مختلفة، تهدف إلى تحسين التداول النقدي وتعزيز كفاءته في الأسواق.

وبحسب الحصرية، من المتوقع أن تكون هذه العملة خالية من الصور أو الرموز، مع التركيز على التصميم النظيف والمجرد بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في تصميم العملات.

وأكد الحصرية أن هذه العملة الجديدة ستتراوح فئاتها بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتلبية احتياجات الأسواق اليومية، كما ستمكن المواطنين من التعامل بسهولة ووضوح.

وأضاف أن التفاصيل الكاملة حول الفئات المختلفة من حيث الحجم والقيمة والتصميم سيتم الكشف عنها لاحقًا بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والأمنية المتعلقة بالطباعة والإصدار.

وأوضح الحصرية أن هذا التوجه في الابتعاد عن استخدام الصور الرمزية والمعالم التاريخية يعكس رغبة في تبسيط الشكل البصري للعملة، وجعلها أكثر وضوحًا وسهولة في التحقق منها، كما أن التصميم الجديد يعكس هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.

وأشار الحصرية إلى أن إطلاق العملة السورية الجديدة سيسهم في معالجة نقص السيولة من خلال استبدال الأوراق النقدية التالفة وتحسين الجودة، دون أن يؤدي إلى زيادة في الكتلة النقدية المتداولة.

وبيّن أن هذا التغيير لا يهدف إلى توسيع حجم النقد المتداول بل إلى تحديثه، ما يعزز من الثقة في العملة الوطنية ويسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين كفاءة المعاملات التجارية.

وأكد الحصرية أن طرح العملة الجديدة سيشمل إجراءات مدروسة لضبط السيولة والسيطرة على التضخم ومنع المضاربات، وذلك لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار النظام النقدي.