سوريا تنعى الصحفي عسّاف عبود

توفي الصحفي السوري عساف عبود ظهر اليوم، إثر وعكة صحية، بعد مسيرة إعلامية حافلة استمرت لأكثر من 40 عاما.

ونعت وزارة الإعلام السورية، الصحفي الراحل بعد صراع مع المرض، متقدمة لذويه بأحر التعازي.

كما نعى إعلاميون وصحفيون سوريون، الراحل عبود، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيل زميلهم، الذي كان معهم في المهمات الصعبة، ووقف إلى جانب بلاده خلال الحرب التي عاشتها.

وكان الصحفي الراحل مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC في سوريا، حيث عمل بكل مهنية وموضوعية وصدق في تغطية الأخبار السياسية السورية، ورفض أن يغادر سوريا، وعمل عبود في عدة وسائل إعلامية منذ ما يزيد عن 40 عاما، كما شارك في تغطية الأحداث في سوريا منذ عام 2011.