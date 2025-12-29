سوريا توضح تفاصيل عملية استبدال «الأوراق النقدية»

أعلن مصرف سوريا المركزي، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على المواطنين والمتعاملين اتباعها عند تقديم الأوراق النقدية القديمة لاستبدالها بأوراق جديدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط العملية وضمان انسيابيتها.

وأوضح المصرف في بيان أن الأوراق النقدية يجب ترتيبها على شكل رزم متجانسة تضم كل رزمة أوراقاً من نفس الفئة والإصدار، مع ألا يزيد عدد القطع في كل رزمة عن 100 ورقة نقدية، كما يجب أن تكون الأوراق موضوعة الوجه للأعلى في جميع الرزم.

وأكد البيان ضرورة فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة مع تقديم ما يثبت تلفها.

وأشار المصرف إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في تسريع عملية الاستبدال وتسهيلها على المواطنين والجهات المعنية، ويعزز التعاون لإنجاح هذه العملية وضمان سيرها بسلاسة وسرعة.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من يناير 2026 وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستتم مجاناً دون أي رسوم أو ضرائب.

وأضاف الحصرية أن معيار الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة.

وأكد الحصرية أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بالعملتين معاً.

كما ذكر أن التبديل سيكون متاحاً عبر 66 شركة و1000 منفذ مخصص لتسهيل العملية على المواطنين.

شراكة مصرفية أردنية – سورية لتعزيز التعاون المالي ودعم إعادة الإعمار

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن وجود تعاون وشراكة بين القطاع المصرفي الأردني ونظيره السوري، مؤكداً أن هناك لقاءات مصرفية مشتركة تهدف إلى تطوير هذا التعاون وتعزيزه.

وأوضح الحصرية في برنامج “العاشرة” على قناة “المملكة” الأردنية، أن الأردن قدّم خدمات مرتبطة بالقطاع المصرفي لسوريا، كما زار وفد سوري العاصمة عمان للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال المدفوعات والرقابة على المصارف.

وأشار إلى أن ثلاثة مصارف تم ترخيصها في سوريا خلال الأعوام 2005 – 2010 بمشاركة أردنية، لكنها تأثرت بالحرب، وقد تكون الآن في طور إعادة التطوير، مضيفًا أن هناك اهتمامًا من مصارف أردنية بالعمل في سوريا، مع قيام جهات مصرفية بزيارات إلى دمشق.

وفي ديسمبر 2025، عقدت جمعية البنوك الأردنية القمة المصرفية الأردنية – السورية برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، حيث تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التعاون المصرفي من خلال:

تشكيل لجان مشتركة

إطلاق برامج تمويل

تبادل الخبرات

تطوير الأنظمة التقنية

تهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة

وتهدف هذه الخطوات إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

سوريا.. الإفتاء الأعلى يحرم استغلال تبديل الليرة القديمة بالعملة الجديدة

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بيانًا شرعيًا بشأن عملية استبدال العملة، مؤكّدًا أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعًا.

وأوضح المجلس أن حذف الصفرين من العملة السورية إجراء تنظيمي إداري بحت، لا يمس الالتزامات المالية القائمة، وأن الديون والعقود والمهر وسائر الالتزامات تبقى محفوظة ومعتبرة شرعًا، ويتم تحويلها حسابيًا إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.

وأشار البيان إلى أن تبديل العملة يتم بتسليم القديمة وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة فورًا يدًا بيد، وفي الحسابات البنكية يكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة.

وأكد المجلس أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعًا، لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.

مباحثات قطرية – سورية حول التطورات الإقليمية والدولية

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، لمناقشة التطورات الإقليمية والمستجدات الدولية، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأفادت الوكالة أن الاتصال تناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.