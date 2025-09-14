سوريا.. توغّل إسرائيلي في ريف درعا وعملية خاصة على تخوم دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في ريف درعا الغربي ونفذت عمليات تفتيش للبحث عن أسلحة في قرى صيصون وجملة.

وذكرت المصادر أن 18 آلية للجيش الإسرائيلي شاركت في العمليات، حيث انتشرت بين المنازل في قرية صيصون ونفذت التفتيشات الأمنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية في جنوب سوريا، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي 9 قواعد ونقاطاً عسكرية في محافظة القنيطرة تستخدم كمراكز انطلاق لعمليات توغل ومداهمة.

هذا وتسيطر القوات الإسرائيلية أيضاً على 5 نقاط استراتيجية مهمة في جبل الشيخ، فيما توغلت داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية واسعة داخل العمق السوري على تخوم دمشق ويصادر مخزونات أسلحة

كشفت تقارير عبرية عن عملية عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وامتدت نحو 38 كيلومترا شمال جبل الشيخ السوري، بمشاركة مئات الجنود ووحدات متعددة، في ما وصفته التقارير بأنه الأكبر من نوعه منذ عقود.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، جاءت العملية، التي أُطلق عليها داخليًا اسم “أخضر-أبيض”، بهدف استعادة وتأمين قواعد سورية مهجورة ومخازن أسلحة تركها جيش النظام السوري، وقطع طرق تهريب كانت تُستخدم لإيصال الأسلحة إلى لبنان، لا سيما إلى ما يُسمى تجمعات مرتبطة بحزب الله.

وشارك في العملية قوافل إسرائيلية من مركبات وشاحنات تابعة لـ”لواء الجبال” وفرق احتياط درزية وفرقة نقل من الفرقة 98، وتمت تغطية التحركات بالليل بشكل مخفي قبل أن تتحول إلى عملية علنية مع طلوع الفجر تحت حماية جوية وجمع معلومات استخباراتية دقيقة.

وأثناء العملية، ضبط الجنود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمركبات المدرعة من طرازات سوفييتية قديمة، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ محمولة على الكتف، ومواد متفجرة. وبلغت حمولتهم الميدانية نحو 3.5 طن من المتفجرات والأسلحة القياسية السورية، ضمن نحو 7 أطنان جمعت خلال الأشهر الماضية.

كما أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية أعاقت صفقة تهريب أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان عبر شاحنات محلية، مما أجهض خططًا كانت تهدف لتزويد قرى جبل دوف بالأسلحة.

ورأى ضباط الجيش الإسرائيلي أن استمرار السيطرة على جبل الشيخ والارتفاعات المحيطة به أمر استراتيجي، حيث يتيح المراقبة على سهول الجولان المحتل ويحد من قدرة خصوم إسرائيل على تعبئة الساحة الشمالية بالسلاح، ويعوق استغلال الفراغ العسكري لصالح ميليشيات معادية.

وشارك في العملية وحدات من لواء الجبال الجديد وكتيبة مدفعية وكتيبة احتياط درزية وفرقة نقل خاصة، وتم تنظيم قوافل ليلية لتفادي الرصد، مع توفير حماية جوية ومعلومات استخباراتية مسبقة لضمان سلامة الجنود والقوافل.

وأكدت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن نتائج العملية ستستمر تأثيراتها لسنوات، إذ أزيلت مخزونات تشكل خطرا طويل الأمد إذا ما وقعت في أيدي مجموعات متشددة أو شبكات تهريب، وأن العمليات المماثلة ستتكرر بحسب الحاجة لملء الفراغ الميداني ومنع تفريغ المواقع لصالح عناصر معادية.

ورغم النجاحات، حذر الضباط من أن تكرار هذه العمليات في عمق الأراضي السورية ينطوي على مخاطر لوجستية وسياسية وربما تصعيدية، مؤكدين على أهمية الدعم الجوي والمعلوماتي القوي لتقليل المخاطر وحماية الجنود والقوافل.