سوريا تُصدر عشرات الأحكام بالإعدام على قيادات في الفصائل المُسلحة

حيث قالت الصحيفة السورية إن بين المحكومين متزعم هيئة تحرير الشام محمد حسين الشرع والملقب بـ”أبو محمد الجولاني” ومتزعم جيش الإسلام عصام بويضاني الملقب بـ”أبو همام”، ومتزعم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.

كما شمل قرار الحكم أكثر من 40 متهماً معظمهم من غوطة دمشق الشرقية تم تجريمهم بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

هذا وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم اقتناء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع”.

وشمل قرار الحكم أيضاً 7 متهمين من بلدة العبادة بريف دمشق، كما ألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنيا.