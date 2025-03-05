سوريا.. حرائق ضخمة في ريف اللاذقية وطرطوس وجهود مكثفة للسيطرة عليه

استنفرت فرق الدفاع المدني السوري، بكامل طاقتها، لمواجهة سلسلة من الحرائق الحراجية والزراعية التي اندلعت بشكل متزامن، مساء الثلاثاء، في ريفي اللاذقية وطرطوس.

وبحسب بيان “الخوذ البيضاء”، “بلغ عدد الحرائق 20 حريقاً، تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد 18 منها، فيحين تواصل جهودها المضنية للسيطرة على حريقين لا يزالان مشتعليْن حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء، وسط ظروف صعبة أبرزها الرياح القوية والتضاريس الوعرة”.

ولا تزال فرق الإطفاء “تكافح لإخماد حريق حراجي واسع على طريق دير حنا في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية، والذي يُعد الأكبر بين الحرائق المسجّلة”.

ويواجه عناصر الإطفاء تحديات كبيرة نظراً “لسرعة الرياح ووعورة التضاريس وتعدد بؤر النيران، ما يعقّد عمليات السيطرة عليه”.

كما يستمر العمل على احتواء حريق آخر قرب مفرق عمريت في ريف طرطوس.

أكثر من 10 حرائق بيوم واحد في #سوريا تسببت بإصابة طفلة وخسائر مادية واسعة، والدفاع المدني يواصل جهوده وسط صعوبات كبيرة#تلفزيون_سوريا

https://t.co/TEpmNDzM0O — تلفزيون سوريا (@syr_television) March 4, 2025