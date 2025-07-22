سوريا.. دعوات للحوار ورفض للعنف في السويداء وسط تحذيرات رسمية وتصعيد أمني

في ظل التوترات المتصاعدة في محافظة السويداء، شدد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى على ضرورة التمييز بين التصرفات الفردية والهوية الجماعية، مؤكداً أن ما صدر عن الشيخ حكمت الهجري لا يمثل المجتمع بأكمله. وأكد أن الحكومة السورية تعمل على احتواء التوترات من خلال جهود وطنية منسقة تضع الوحدة الوطنية كأولوية وتمنع الانزلاق نحو التفكك الاجتماعي والتدخلات الخارجية.

وأشار المصطفى إلى أن السلطات تبذل جهوداً مكثفة لإجلاء المدنيين، وخاصة من البدو، وتوفير المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، بالتوازي مع حملات لخفض التصعيد ومكافحة الخطاب التحريضي. كما أكد استمرار المفاوضات لضمان الإفراج عن المحتجزين ومعرفة مصير المفقودين، بالشراكة مع المنظمات الإنسانية.

في المقابل، عبّر الشيخ ليث البلعوس، القيادي في حركة “رجال الكرامة”، عن رفضه لتحميل الحركة أو السويداء مسؤولية ما يجري، محمّلاً “طرفاً متعنّتاً يرفض الحوار” مسؤولية التصعيد خدمةً لأجندات خارجية. وأكد أن “رجال الكرامة” لم يتخلّوا عن مسؤولياتهم في حماية المدنيين ودرء الفتنة، موضحاً أن الحركة كانت على تواصل دائم مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدولة، لاحتواء الوضع عبر مبادرات سلمية، ورفض استخدام السلاح وسيلة لحل الخلافات.

وأضاف البلعوس أن الحركة دفعت ثمناً باهظاً لوقوفها في المنتصف، لكنها ستبقى متمسكة بالحوار، داعياً السياسيين لفتح أبواب التفاهم وتجنب العنف، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف فاعل لوقف الفوضى، لا الاكتفاء بالمراقبة.

وفي سياق متصل، عبّر وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة عن تعازيه لأسر القتلى من الجيش السوري الذين سقطوا في أحداث السويداء الأخيرة، قائلاً إن “دماءهم الزكية كتبت فصلاً جديداً في سجل البطولة”. وأضاف أن “الطريق الذي بدأه الشهداء سيستمر، وأن سوريا لن تحيد عن سيادتها واستقلالها رغم المحن والتحديات”، مجدداً العهد بالوفاء لتضحياتهم.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تعيشه محافظة السويداء، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد، في ظل استمرار التوتر بين أطراف محلية وجهات رسمية، مما يضع ملف الجنوب السوري مجدداً تحت أنظار الداخل والخارج.