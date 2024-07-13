سوريا.. سحب «بطارية» من أحشاء طفل عمره 5 سنوات

تمكن أطباء في سوريا من سحب “بطارية” على شكل قرص، من “مريء” طفل عمره 5 سنوات.

وقال مشفى حماة الوطني في منشور على صفحته بالفيسبوك: “إن طفلا بعمر 5 سنوات وصل إلى الشعبة الهضمية بعد 6 أيام من ابتلاعه بطارية على شكل قرص”.

وأضاف “أنه تم إجراء تنظير هضمي علوي كشف أن البطارية كانت محشورة بالمريء وتم سحبها بملقط خاص بالأجسام الغريبة”، موضحا “أنه تمت إعادة التقييم للمكان تنظيريا حيث لوحظ تقرح واسع مع نزف في المخاطية مكان الانحشار”.

وأشار المشفى إلى أن “ابتلاع الأجسام الغريبة من الحالات التي تراجع قسم التنظير وتحدث بنسبة 80% عند الأطفال الذين يدخلون إلى أفواهم بشكل عفوي القطع النقدية وأقراص البطاريات وقطع الألعاب وغيرها”.

وأفاد بأن “الحالات التي تحتاج لتداخل تنظيري إسعافي هي وجود مؤشرات تدل على انسداد مريئي كامل كفرط الألعاب وأقراص البطاريات المحشورة بالمري والتي تسبب أذى خلال ساعات بمخاطية المري، بالإضافة إلى الأجسام الحادة في المري.

وأشار “إلى أن بقية الحالات إن كانت بحاجة للتداخل فيمكن إجراء التنظير بأقرب وقت يسمح به وضع المريض خلال 12 – 24 ساعة أو أقل”.

ولفت إلى أن “هناك بعض الحالات قد تمر فيها الأجسام الأجنبية غير الحادة والتي لا تؤذي المخاطية إن كان الطول أقل من 6 سم والعرض أقل 2.5 سم”، مبينا أنه “وفي هذه الحالة يكتفون بالمراقبة وأن التدخل يكون وقت الحاجة”.

بعمر 5 سنوات وصل الى الشعبة الهضمية بقصة إبتلاع جسم اجنبي ابتلاع الاجسام الاجنبيه : من الحالات التي تراجع قسم… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني – المكتب الإعلامي‏ في الجمعة، ١٢ يوليو ٢٠٢٤