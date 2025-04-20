سوريا.. «سلاف فواخرجي» تردّ بطريقة ساخرة على ما يشاع حولها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بـ”وثيقة زواج متداولة تزعم زواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي، من رئيس سوريا السابق بشار الأسد”.

وردا على تلك الإشاعات، قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بشكل ساخر: “لا تؤاخذونا، عملناها على الضيق، ما عزمنا حدا”.

وأضافت: “قسما بالله شيء بيضحك، أنا عادة جديّة على فكرة بس والله ما قدرت، هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكارا دون الطعن بالشرف؟، الذي لا يتوقف عنده إلا كل من لديه عقدة فيه، هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟ وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للآخر… لسه بدكن فت خبز منيح”.

وتابعت: “يلا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة.. بتنجحوا! المرة الماضية غلطتوا بإحدى وثائق الزواج اللي شفناها بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ما كان عنا خانة الطائفة، (ما بعرف هلا إذا صارت)، واضحكوا عليكم الناس، بس معلش.. تعلمتوا.. واليوم تلت غلطات بحالهم!، مع أنو القصة مو صعبة إنكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل!”.

وأضافت: “ولادتي بالأوراق الرسمية بعد تلت أيام من ولادتي يعني بـ1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني، وبابا الله يرحمه اسمه، محمد ومو محمد سليم، وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها، وكل الحب لأهلنا بالسكنتوري”.

وأكدت: “أنا من كل اللاذقية ومن كل سوريا، مشان إذا بدكن تعدلوا يا نوابغ يا جهابذة، لأنو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله!، غير هيك والأهم وين ورقة الطلاق؟!، هي البيانات صارت عندكم.. يللي بتخافوا الله!”.

واختتمت: “أنا لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس، عيب، وتفه، وبس ديروا بالكم عالبلد والناس أحق بالاهتمام مني، ولا شو؟”.

هذا وكانت “شطبت نقابة الفنانين السورية اسم فواخرجي من سجلاتها بسبب إصرارها على تنكر آلام الشعب السوري”.