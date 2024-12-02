سوريا.. سيطرة واسعة لفصائل المعارضة في حلب

في تطور ميداني هام، سيطرت قوات “ردع العدوان” و”فجر الحرية” التابعتان للعمليات المشتركة للمعارضة السورية المسلحة على مناطق استراتيجية واسعة في مدينة حلب وريفها، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وشملت المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة:

مطار كويرس العسكري

الكلية العسكرية

كلية المدفعية

الكلية الفنية

كتيبة التسليح

السجن المركزي (شمال حلب)

مدينة السفيرة

خناصر

تل عزان

تلال وقرى محورية في مداخل وأطراف حلب الشرقية

المدينة الصناعية في الشيخ نجار

مدينة تل رفعت

منغ ومطار منغ العسكري

مطار حندرات

الشيخ عيسى

المحطة الحرارية (ريف حلب الشرقي)

كما تمكنت قوات المعارضة من طرد “قسد” من عدد من المدن والقرى في شرق وشمال حلب، وأسرت عدداً كبيراً من المقاتلين من جميع الأطراف.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات المعارضة اغتنمت منظومات صاروخية متطورة، من بينها منظومة “بانسر الصياد” الروسية للدفاع الجوي، من مطار كويرس العسكري.

وفي هذه الأثناء، تجري مفاوضات لإخراج من تبقى من قوات “قسد” من أحياء الشيخ مقصود ومساكن هنانو وبني زيد والهُلك في مدينة حلب.