سوريا.. ضبط شبكة تستخدم «النت الفضائي» للغش بامتحانات الشهادة الثانوية!

أعلنت كوادر تربوية في سوريا، “عن ضبط شبكة واسعة تستخدم “النت الفضائي”من دول الجوار بعملية الغش الامتحاني في امتحانات الشهادة الثانوية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “بيّن مصدر مطلع، أن العملية تتم من خلال مجموعة على “التلغرام” بحساب عليه، يدار من خارج البلاد باسم “أحمدوف” سجل فيه حوالي 200 طالب كانوا يحصلون على حل للأسئلة، وهدفها القيام بالغش الامتحاني، من خلال وعود وهمية للطلاب، وممارسة الابتزاز المالي للطلاب والأهالي، وشارك في هذه المجموعة مدرسون يقومون بحل الأسئلة للطلاب”.

وأشارت المصادر، لصحيفة الوطن السورية، “إلى أنه تم ضبط الشبكة، وتجري الجهات المختصة الآن تحقيقاتها لمعرفة جميع من تعاون وسهل عمل الشبكة، لتتم إحالة كل من يثبت اشتراكه إلى القضاء المختص وفق القانون 42 لينالوا الجزاء العادل”.

وأوضح المصدر، أنه “بعد التتبع والملاحظة والتدقيق لمدة أسبوع، تمكنت الكوادر التربوية في محافظتي دير الزور والحسكة من ضبط شبكتي تسهيل الغش لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، إذ يدير شبكة (أحمدوف وتوماس) في الحسكة “س – الرحيل” بالتعاون مع طالبين، هما “ع- العبد”، و”ع – السعود”، وتم ضبط الطالبين وإيقافهما بالتعاون مع الأمن الجنائي بينما لاذ الشخص الآخر بالفرار”.

وذكر المصدر، “أن الطالبين يصوران الأسئلة الامتحانية بعد بداية الامتحان بجوالاتهما باستخدام “النت الفضائي” لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي (شبكة أحمدوف على التلغرام)، بينما يقوم المدعو “س” بارسال الأجوبة للمواد المختلفة”.

وبحسب المصادر، “وردت معلومات في دير الزور منذ حوالي 10 أيام حول وجود شخص يقوم بالعبور إلى شرق النهر صباحاً مع بدء الامتحان والعودة إلى المدينة خلال ربع إلى نصف ساعة يدعى “ب – حمود”، وبالمتابعة والمراقبة وبالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي، ضبط بحوزته خط نت فضائي عراقي/ آرسل/ يستخدمه في تسهيل عملية الغش، حيث يتم الحصول على أسئلة الامتحان من “تلغرام” إحدى الصفحات في محافظة الحسكة، ويقوم بحل الأسئلة بالتعاون مع عدد من المدرسين ثم إرسالها إلى زوجته التي تراقب في أحد المراكز والتي ترسلها بدورها إلى حوالي 200 طالب، حيث تم ضبط شرائح “نت” عراقية و”واتس” عراقي”.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية في سوريا انتهت اليوم، وفور انتهائها أعلنت وزارة التربية السورية عن برنامج الدورة الثانية للامتحانات.