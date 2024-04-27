سوريا.. عاصفة هوائية شديدة تتسبب بوفاة شاب (فيديو)

ضربت عاصفة هوائية شديدة العاصمة السورية دمشق، أمس الجمعة، ما تسبب بوفاة شاب وأضرار مادية كبيرة إثر سقوط عدد من الأشجار على السيارات في مناطق مختلفة في دمشق.

وذكرت وسائل إعلامية سورية، أن “شابا من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق توفي إثر وقوع شجرة عليه، جراء العاصفة، وأصيب آخرون بجروح طفيفة أثناء تواجدهم في أحد مطاعم المزة نتيجة وقوع شجرة عليهم.

وكان رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش في سوريا، توقع في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار وصول كتل هوائية باردة مستمر حتى نهاية فصل الربيع تقريباً، ونتيجة التقاء هذه الكتل الهوائية الحارة والباردة يتشكل على الأرض ضغط جوي منخفض وبالتالي حالة عدم استقرار تترافق بهطولات غزيرة مع تساقط لحبات البرد وهذه الحالة متوقعة نهاية الشهر وبداية شهر أيار.