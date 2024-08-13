سوريا.. عشرات الإصابات جرّاء هزة أرضية ضربت البلاد!

أعلنت سوريا أنه “تم تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة 3 منها بحاجة إلى عمل جراحي، جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة حماة قبل منتصف ليل أمس”، مشيرة إلى أن “الأنباء عن وفاة سيدة غير صحيحة .

وأوضحت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، “أن الإصابات الـ 65 ناجمة عن حالات هلع تدافع– سقوط”، مشيرة إلى أن “مشفى السلمية الوطني تعامل كذلك مع 67 حالة هلع وصلت إليه”.

وقالت الوزارة: “تبين أن سبب وفاة السيدة المسنة التي تم الحديث عنها هو وفاة طبيعية وحدثت قبل الهزة”.

وكانت مصادر أهلية ذكرت أن “امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة، لكنه تبين لاحقاً أنها وفاة طبيعية وتم توضيح سبب الوفاة من قبل وزارة الصحة”.

وأكدت الوزارة أن “جميع حالات الهلع والإصابات تلقت الخدمات الطبية اللازمة في المشافي أو أثناء النقل الآمن من خلال سيارات منظومة الإسعاف والطوارئ التي كانت بحالة استنفار وجاهزية فورية”.

هذا وكان مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين، أوضح لوكالة سانا الرسمية، “أن الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس تسببت في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها”.

بدوره، قال مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم، “إنه تم إسعاف عشرات الأشخاص المصابين بجروح وكدمات إلى المستشفى، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، إضافة إلى وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك”، مشيراً إلى أنه “تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين”.

من جهتها، بينت رئيسة مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان “أن الهزة الأرضية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين كانت عبارة عن كسور ورضوض وجروح وحالات هلع، كما ألحقت أضراراً في عدد من المنازل تمثلت في تساقط بعض الإكساء الحجري في الأبنية وانهيار وتشقق الجدران والتصوينات وتكسر زجاج النوافذ والأبواب”.

ولفتت زيدان إلى أن “مجلس مدينة سلمية تواجد على الأرض مباشرة عقب وقوع الهزة للكشف على المواقع والأحياء المتضررة بالتنسيق مع كل الجهات في المحافظة، ومنها مديرية الصحة والمؤسسة العامة للمياه وشركة الكهرباء والاستجابة لنداءات المواطنين طيلة الليل”.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.