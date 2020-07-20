سوريا.. غارات إسرائيلية على دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق مساء اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة، في حين لم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف.

وقالت صحيفة “الوطن” السورية، إن العدوان استهدف ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصورايخ قبل وصولها إلى أهدافها.

يُشار إلى أن العاصمة السورية تعرضت لأكثر من استهداف خلال الأشهر الماضية جميعها من إسرائيل وكان آخرها في 27 من أبريل الماضي، حيث ذكرت وكالة “سانا” حينها أن “العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية، وتم إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها”.