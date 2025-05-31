سوريا.. غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ اللاذقية وطرطوس وقائد «قسد» يكشف المفاجآت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، متسبّبًا في انفجارات عنيفة سُمعت في أرجاء المحافظتين، في أول استهداف إسرائيلي مباشر لقاعدة عسكرية في طرطوس.

وأفادت وسائل إعلام سورية مساء الجمعة، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قرية زاما بريف جبلة في اللاذقية.

وأفاد إعلام سوري رسمي، بأن الغارات على محيط قرية زاما بريف جبلة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت اللواء 107 في زاما بريف جبلة، كما استهدفت ثكنة البلاطة بريف طرطوس، وهي مقر الوحدات الخاصة القديم يحتوي الآن على مجموعات كبيرة من الفصائل ومركز تجمع لآليات النظام السابق المتروكة في المحافظات، وثكنة الشامية على طريق القصر في ريف اللاذقية، وسط تصاعد لأعمدة الدخان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية”، وجرى رصد اندلاع حرائق في عدد من المواقع المستهدفة، فيما أبلغ عن وقوع إصابات جراء تطاير الزجاج.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة وصواريخ أرض-بحر وأرض-جو في اللواء 107 بريف جبلة، بالإضافة إلى ثكنة الشامية بريف اللاذقية، وقاعدة عسكرية قرب معامل الوهيب وثكنة البلاطة في ضواحي طرطوس.

وأوضح أن هذه الضربات جاءت لإزالة تهديدات على حرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية، مؤكدًا استمرار جيش الدفاع في العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها.

فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد تنفيذ غارات جوية عنيفة استهدفت محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، بأن لا حصانة لأي طرف داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بتهديد أمنها القومي.

وقال كاتس في تصريح صحفي: “قواتنا هاجمت ودمرت أسلحة استراتيجية في سوريا كانت تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل”، مضيفاً أن هذه العمليات تهدف إلى حماية الأمن الإسرائيلي من أي تهديدات محتملة.

في سياق منفصل، كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في مقابلة مع قناة “شمس” التلفزيونية عن وجود قنوات اتصال مباشرة مع تركيا، معبرًا عن انفتاحه على تحسين العلاقات بين الطرفين، بما في ذلك إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم التوترات والحروب السابقة بينهما.

وأوضح أن الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي بوساطة أمريكية قد تكون بداية لتطور العلاقات مستقبلاً، مشيرًا إلى أنه ليس لديه حالياً خططاً لزيارة تركيا لكنه لا يعارض الأمر.

أما بشأن دمج قوات “قسد” في المؤسسة العسكرية السورية، فأكد عبدي أن هذه العملية قد تستغرق سنوات، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك في إطار سياسي شامل يقر باللامركزية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا، مع رفضه للحلول السريعة أو الشكلية التي لا تعالج جوهر القضية الكردية. وأشار إلى تشكيل وفد مشترك يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية للتفاوض مع الحكومة السورية، معبرًا عن تمسكه بالمكتسبات التي حققتها قواته، وعدم القبول بعودة الوضع إلى نقطة الصفر.

وردًا على اتهامات بوجود علاقات بين “قسد” وإسرائيل، نفى عبدي بشدة هذه الاتهامات، موضحًا أن التطبيع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وإسرائيل كان أحد الشروط الأمريكية التي وافق عليها الشرع.

يأتي هذا التطور وسط استمرار التوترات في سوريا، حيث تتشابك الأبعاد العسكرية والسياسية بين الأطراف المحلية والإقليمية، وتعكس الغارات الإسرائيلية والحوارات المفتوحة بين “قسد” وتركيا حالة من التعقيد في المشهد السوري، الذي يشهد تحولات متسارعة قد تحدد ملامح المستقبل السياسي والأمني في المنطقة.

وزير الإعلام السوري: انتهاء مرحلة بناء الثقة وبدء استعادة مكانة سوريا الوطنية

كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحفي حول نتائج لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الوزراء، عن انتهاء مرحلة بناء الثقة في البلاد، والدخول في مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة مكانة سوريا السابقة على المستويات السياسية والإعلامية.

وقال المصطفى: “كلمة السر في وزارة الإعلام هي الموضوعية في المحتوى، فنرحب بأي محتوى حتى لو كان نقدياً، ونسعى لبناء إعلام وطني تنافسي يعكس أصوات مختلف شرائح المجتمع، مع دعم الإعلام الخاص وتمكينه من العمل بحرية وفاعلية.”

وأضاف أن الوزارة تضع خططاً لإعادة تفعيل التلفزيون الرسمي والقناة الفضائية، لتقديم محتوى منوع يختلف عن الأخبار والسياسة التقليدية.

وأشار إلى وجود فرص لتوسيع تمثيل مجلس الشعب رغم تحديات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أهمية خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات مالية، حيث ستتضمن موازنة 2025 زيادة معتبرة في الرواتب والأجور.

وأوضح أن وزارة الخارجية مستمرة في إعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية وافتتاح قنصليات جديدة، بينما تتصدر مواجهة داعش وفلول النظام والمجموعات المسلحة الأخرى أولويات الحكومة.

وأكد أن عودة اللاجئين إلى مناطقهم ستتسارع قريباً، مع استمرار الاجتماعات الدورية للحكومة لوضع الخطط الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل.

بيدرسن يؤكد وجود إجماع دولي على دعم سوريا مع توقع تدفق استثمارات عربية وأجنبية

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، وجود إجماع دولي على ضرورة دعم سوريا ومساعدة الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وقال بيدرسن في حوار مع قناة الإخبارية السورية الجمعة، إن قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا تشكل فرصة حقيقية لتقدم الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت وتطورات إضافية لترسيخها.

وأوضح أن هناك اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين عرب وأتراك وأوروبيين وأمريكيين للاستثمار في سوريا عقب رفع العقوبات، لكنه شدد على أهمية إحراز تقدم في الملف الأمني لدعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف بيدرسن أن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تفاصيل رفع العقوبات، لا سيما قانون “قيصر” في الجانب الإنساني، داعيًا إلى وضع إطار تنظيمي واضح يشجع على الاستثمار ويوفر بيئة اقتصادية آمنة.

وأكد المبعوث الأممي أن الاستقرار يمثل شرطًا أساسيًا لأي تحول اقتصادي أو سياسي، مشيرًا إلى أن بعض جوانب الأمن تم تثبيتها، وأن الأمم المتحدة مستمرة في دعم العملية السياسية بالتعاون الجيد مع الحكومة السورية التي تبذل جهودًا لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ونوه بيدرسن إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، عبر اعتداءات متكررة على الأراضي السورية، مطالبًا بوقف هذه الاعتداءات فورًا.