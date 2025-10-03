سوريا.. غضب شعبي في حماة والداخلية ترد على الشائعات!

أكدت وزارة الداخلية السورية عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود “فرع للأمن السياسي” يتبع للوزارة ويلاحق المواطنين بناءً على آرائهم السياسية والفكرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في بيان رسمي، إن هذه الشائعات تهدف إلى “تشويه الصورة ونشر الترهيب بين المواطنين”، مشددًا على أن ما يُسمى سابقًا بـ”شعبة الأمن السياسي” التابعة للنظام السابق تم حلها بشكل كامل بسبب دورها في قمع الشعب السوري وانتهاكاتها، وقد تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر انتصار الثورة السورية في 29 يناير الماضي.

محتجون في حماة يرفضون تقليص تدريس مادة التربية الإسلامية ويهددون وزير التربية (فيديو)

نظّم عدد من المحتجين في مدينة حماة تظاهرة أمام مبنى المحافظة اعتراضًا على قرار تقليص عدد ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس السورية، خاصة بعد إخراج درجة المادة من المجموع الكامل لطلاب الثانوية العامة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات ووصلت إلى حد تهديد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، حيث ظهر في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحتجين وهو يقول: “والله لنأتيك برجال تعشق الموت كما تعشق الحياة.. دير بالك على حالك”، متوعدًا الوزير بحال اقترب من القرآن.

وعبر المحتجون عن استيائهم من استبدال ساعات التربية الإسلامية بمناهج مثل الموسيقى والذكاء الاصطناعي، معتبرين ذلك إضعافًا لمكانة الدين والتربية الدينية في المناهج.

في المقابل، علقت ناشطة على الفيديو مؤكدة أنها ستعمل على نشر الفن والموسيقى والثقافة في حماة لإحداث تغيير إيجابي، وسط جدل واسع حول دور التربية الإسلامية في التعليم ودور الدولة في إدارة هذا الملف.

مفاوضات عراقية-سورية لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس النفطي

شرعت وزارة النفط العراقية في مفاوضات مع السلطات السورية لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط العراقي السوري المعروف باسم خط كركوك-بانياس، الذي يمتد لمسافة تقارب 850 كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى استئناف ضخ النفط من حقول كركوك في العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، بعد أن توقف الخط عن العمل منذ عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق.

ويُعد إحياء هذا الخط خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير منفذ تصدير جديد للنفط العراقي.