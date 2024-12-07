سوريا.. فصائل مسلحة تعلن سيطرتها على مدينة درعا بالكامل وتطورات سياسية لافتة

مع اتساع نطاق الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على مناطق متفرقة من سوريا، تتسارع الأحداث الميدانية والسياسية وتتباين المواقف الدولية حول ما يجري.

وأعلنت فصائل سورية مسلحة، فجر اليوم السبت، سيطرتها على مدينة درعا بالكامل.

وكانت الفصائل “تقدمت في عشرات البلدات والقرى والمدن، من بينها بلدة بصر الحرير ومدينة نوى ومدينة إنخل وبلدة محجة، بعد انسحاب قوات الجيش السوري من الحواجز والمقرات العسكرية بشكل كامل”.

في السياق، كانت مجموعات مسلحة محلية، أعلنت الجمعة، “تمكنها من السيطرة على مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء السورية”.

كما أعلنت “الفصائل المسلحة أنها تمكنت أيضا من السيطرة على السجن المركزي في السويداء، حيث قامت بإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين هناك”.

كما أفادت المعلومات “بأن الجيش السوري أخلى معظم مواقعه وتجمعاته في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، وأعاد انتشاره خارجهما”.

في السياق، “قال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية : قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف البيان: “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة”.

سياسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد “غير معروف”.

وأضاف: “إن مصير الأسد غير معروف لكن “المقاومة” ستواصل دورها، كما حذر من أن التهديد في سوريا سيمتد إلى المنطقة”.

وأوضح عراقجي أن “كثيرين توقعوا سقوط “نظام الرئيس الأسد” منذ عام 2011، لكن الأحداث أثبتت أن التنبؤات في هذا السياق محفوفة بالمخاطر، مع تغير الأوضاع بشكل مستمر”.

وأشار إلى أن “سوريا قد تواجه سيناريوهات خطيرة مثل حرب أهلية، تقسيم البلاد، أو سيطرة جماعات إرهابية بالكامل، مشددا على أن جميع دول المنطقة متفقة على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا فورا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، “تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا”.

وجاء في البيان: “لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا، غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد”.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: “تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، طالما أن الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “السفارة الأمريكية في دمشق، علّقت عملياتها منذ عام 2012″، مضيفة أن “الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين داخل سوريا”.

وجاء في البيان: “تتولى جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا”.

وزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن “بلاده تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة، التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع”.

وتابع البيان: “جدد وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2245، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها”.

الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلن وزير الداخلية الأردن، مازن الفراية، “إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، في ظل تعقد المشهد الأمني على الساحة السورية”.

ونقلت وكالة “بترا” الأردنية، “أنه بموجب قرار إغلاق المعبر فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية”.

وأضاف وزير الداخلية الأردني، “إن بلاده تتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة الأردنية بتأمين الحدود”.

الأردن يعلق رسميا بعد ادعاءات بأنه حث “الرئيس الأسد” على مغادرة سوريا

علّقت السفارة الأردنية في واشنطن، على تقارير صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت بأن “المسؤولين الأردنيين حثّوا الرئيس السوري بشار الأسد، على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى”.

وقالت السفارة في بيان: “ننفي بشدة هذه المزاعم التي لا أساس لها”.

وأضافت أن “الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة وغير صحيح”.

وتابعت السفارة: “نأسف لأن وسيلة إعلامية مرموقة قد تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون إجراء التحقق اللازم من الحقائق”.

وأوضحت أنه “لم يتم التواصل معها من قبل الصحيفة الأمريكية للتحقق من هذا الادعاء، ما يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الصحفية”، بحسب تعبيرها.

كما أكدت السفارة “رفضها هذا “التزوير” بشكل قاطع، داعية إدارة الصحيفة إلى إصدار تصحيح فوري”.

هذا وكانت صحيفة أمريكية شهيرة زعمت في تقرير لها، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين وعربا، “أن دولا عربية من بينها الأردن، حثّوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد على خلفية الأحداث الأخيرة”.

كما ادعت الصحيفة أن “الأسد” حثّ تركيا على التدخل لوقف المسلحين، وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخبارية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق”، بحسب قولها.

Embassy Statement: Denial of Allegations Made in Wall Street Journal Article pic.twitter.com/IEE8JmbQbt — Jordan Embassy in Washington D.C. (@JorEmbUS) December 6, 2024

هذا وكانت أعلنت الأمم المتحدة أن “حوالي 370 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ تجدد الاشتباكات في سوريا أواخر الشهر الماضي”.