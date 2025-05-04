سوريا.. فيديو يثير الغضب في دمشق والداخلية تتحرك!

أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تداول مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من العسكريين على مجموعة من المدنيين في أحد أحياء العاصمة دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوى الأمنية تمكنت من التعرف على المتورطين في الحادثة، وتم اعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء المختص “لينالوا جزاءهم العادل”، بحسب تعبير البيان.

وكانت مقاطع مصورة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر مجموعة من العسكريين وهم يعتدون بالضرب على رواد أحد المطاعم، فيما بدا أن بعضهم استخدم أعقاب البنادق في الاعتداء.

وأثار الفيديو موجة استنكار واسعة بين المستخدمين، الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، معتبرين أن “ما جرى يمثل إساءة لهيبة المؤسسات الأمنية ولعلاقة الجيش بالمواطنين”.

#وزارة_الداخلية توقف عناصر اعتدوا على مدنيين في #دمشق وتحيلهم إلى #القضاء، تأكيداً على أن #سيادة_القانون فوق الجميع.



المكتب الإعلامي بالوزارة أوضح أن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، يُظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مواطنين في أحد أحياء العاصمة، ما استدعى تحركًا… pic.twitter.com/aFOuu9ut6Y — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) May 4, 2025