سوريا.. قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة

قتل 13، شخص على الأقل، من أفراد قوات الأمن السورية في اشتباكات مستمرة مع مسلَّحين في ريف اللاذقية.

وأعلنت قوات الأمن العام في سوريا، الخميس، أنها “تخوض اشتباكات في ريف محافظة اللاذقية، مع مجموعات وصفوها “بأنها خارجة عن القانون”، وتخلل الاشتباكات، شنّ الطيران المروحي السوري ضربات على المنطقة”.

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان”، “أن العديد من البيانات استنكرت القصف المروحي، ودعت للاعتصام بشكل سلمي في مختلف الساحات بالمحافظات السورية، احتجاجا على التصعيد”.

وبحسب المرصد، “شنّت مروحيات عسكرية، ضربات على مسلحين في ريف اللاذقية، في قرية بيت عانا وأحراج في محيطها، تزامناً مع قصف مدفعي على قرية مجاورة”.

وأفادت وسائل إعلام سورية ومدوّنون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “الطيران المروحي السوري استهدف أطراف بلدة الدالية بريف جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير أمن محافظة اللاذقية قوله: “تفرض قواتنا الآن طوقاً أمنياً لمحاصرة فلول ميليشيات وعصابات خارجة عن القانون في قريتيْ بيت عانا والدالية بريف اللاذقية”.

وأضاف: “المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب “سهيل الحسن”، الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري”.