سوريا.. قتلى وجرحى في غارة روسية على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدد من النازحين السوريين جراء غارة روسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وذكر المرصد أن الغارة التي شنتها مقاتلات روسية على مخيم عشوائي للنازحين في ريف بلدة جسر الشغور بإدلب قد أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 9 آخرين بين صغار في السن.

وأوضح المرصد أن الطيران الروسي قد استهدف خيما عشوائية لنازحين من ريف حلب، في منطقة النهر الأبيض في ريف مدينة جسر الشغور الشمالي، غربي إدلب.

وأشار إلى أن القصف الروسي قد طال وبأكثر من 12 ضربة مناطق عدة في محيط مدينة إدلب و جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكانت روسيا قد اختتمت اليوم الأخير من العام 2021 بش 4 غارات على منطقة خفض التصعيد استهدفت أطراف مدينة إدلب الغربية وبلدة كنصفرة، ومحيط قرية الجديدة.

وأسفرت تلك الغارات عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 6 آخرين بعد استهداف مرزعة لتربية الطيور في المناطق المستهدفة.

يُشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا من قوات النظام وحليفته روسيا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في المنطقة شمال غربي سوريا، الذي تم توقيعه في الخامس من مارس 2020.

وفي مايو 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.