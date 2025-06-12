سوريا.. قتيل خلال اقتحامات إسرائيلية بريف دمشق

قتل شاب برصاص دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام نفذته فجر اليوم في بلدة بيت جن الواقعة بريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وأضافت القناة قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص خلال العملية، وسط استنفار أمني شهدته المنطقة وعمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من منازل المدنيين.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته نفذت عملية ليلية في منطقة بيت جن جنوبي سوريا، أسفرت عن اختطاف عدد من أعضاء حركة حماس، تم نقلهم لاحقًا إلى داخل إسرائيل.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم أو تفاصيل العملية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها استهدفت عناصر للحركة في المنطقة الحدودية القريبة من الجولان المحتل.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري أو من حركة حماس بشأن العملية أو مصير المختطفين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية مع الجولان المحتل توتراً متزايداً منذ أسابيع، وسط تحذيرات سورية من تبعات الخروقات المتكررة للسيادة السورية.

نتنياهو يطلب وساطة أمريكية لعقد اتفاق سلام مع سوريا.. وتل أبيب تردّ على “لفتات حسن نية” من دمشق

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، التوسط لدى القيادة السورية لعقد مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.

وبحسب المسؤول، يسعى نتنياهو إلى التفاوض على اتفاق أمني جديد مع سوريا يستند إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، مع إدخال تعديلات عليها، على أن تمهد هذه الخطوة نحو اتفاق سلام دائم.

وأضاف المصدر أن المبعوث الأميركي أبلغ تل أبيب بأن الرئيس السوري أحمد الشرع “منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة”، فيما نقل عن الشرع قوله، خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية مع إسرائيل “لتهدئة الأوضاع ومنع الانفجار”.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه بالشرع، أن الأخير أبدى استعداداً مبدئياً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه شدد على أن ذلك “سيستغرق وقتاً”، بينما لم يصدر تعليق مباشر من الشرع على هذا التصريح، واكتفى بالتأكيد على رغبته بالعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والذي أسس لمنطقة عازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، نقلت قناة “العربية” عن مسؤول إسرائيلي أن لقاءات سابقة جرت بين ممثلين عن تل أبيب والنظام السوري الجديد برعاية تركية، وُصفت بـ”الإيجابية”، مشيراً إلى أن دمشق قدمت “لفتات حسن نية” ستقابلها إسرائيل بخطوات مماثلة، ومن بين تلك المبادرات، موافقة دمشق على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم قبل عقود في سوريا.

موجة عودة اللاجئين السوريين من تركيا بعد سقوط نظام الأسد.. وانعكاسات اقتصادية على المدن الحدودية

في ملف اللاجئين، أفادت تقارير إعلامية بعودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أغلبهم من تركيا، ما أدى إلى تغييرات ديمغرافية واقتصادية واضحة في عدد من المدن التركية، لا سيما الصغيرة منها.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه العودة تركت أثراً مباشراً في بلدات تركية، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو خلو عدد كبير من المحلات والأبنية بعد مغادرة اللاجئين، وجرى عرض الكثير منها للإيجار.

وبحسب مصدر من “جمعية اللاجئين” التركية، فإن معظم العائدين حتى الآن هم من النساء وكبار السن والأطفال، في حين ترك بعض الشباب للعمل داخل تركيا بهدف دعم أسرهم مادياً. كما أجبرت الضغوط المعيشية، وتوقف المساعدات، عدداً من العائلات على العودة النهائية.

وتسببت موجة العودة في أزمة اقتصادية محلية، خاصة بعد إغلاق عشرات المحلات التي كان يديرها سوريون، إلى جانب تقلص الأيدي العاملة في قطاعات كالبناء والزراعة والخدمات.

وتصدرت ولاية عينتاب قائمة المناطق التي شهدت عودة مكثفة للاجئين السوريين، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود السورية، وهو ما أكدته شهادات عدد من العائدين.

ويبلغ عدد السوريين حالياً في تركيا نحو 2.7 مليون، بعد أن كان عددهم يتجاوز 3.2 مليون قبل سقوط النظام. وتشير بيانات وزارة الداخلية التركية إلى أن أكثر من 250 ألف لاجئ عادوا من تركيا إلى سوريا منذ ديسمبر 2024 وحتى يونيو الجاري.

سوريا تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح العامة

نشرت وزارة السياحة السورية، الثلاثاء، تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، تلزم الزوار بارتداء ملابس “أكثر احتشاماً”، مع اشتراطات خاصة تتعلق بملابس النساء والرجال، تحت عنوان “مراعاة الذوق العام واحترام التنوع الثقافي والديني”.

وبحسب التعليمات التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية، يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، إضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن العامة كالمطاعم أو بهو الفنادق.

القرار الصادر “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”، يتضمن أيضاً منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جداً، وضرورة تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن المفتوحة.

في المقابل، حددت الوزارة تعليمات مخففة في المنتجعات المصنفة أربع نجوم وما فوق والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية، “ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”، على أن لا تسري هذه الاستثناءات على المنتجعات والفنادق السياحية من مستويات أقل.

وألزمت الوزارة مستثمري المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل واضح وبارز في أماكن السباحة، ومتابعة الالتزام بها، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة المسموح بها. غير أنها لم توضح بعد آلية تنفيذ هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتأتي هذه الضوابط في سياق ما وصفته الحكومة بـ”حماية الذوق العام” وضمان بيئة تتناسب مع التركيبة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وسط تباين في ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار.

لقاء مصري سوري في أوسلو: القاهرة تشدد على أربعة عوامل لاستقرار سوريا والسوداني يؤكد أهمية الاستقرار السوري للأمن العراقي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على هامش مشاركتهما في منتدى أوسلو، آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مؤكداً دعم القاهرة الكامل للشعب السوري والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي التقى وزير الخارجية المعين في الحكومة الانتقالية السورية، حيث استعرض الجانبان أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال أربعة مرتكزات رئيسية:

إشراك جميع القوى الوطنية السورية في العملية السياسية بما يعكس التعددية المجتمعية والدينية والعرقية في البلاد.

مكافحة الإرهاب والتعامل الفعال مع ظاهرة المقاتلين الأجانب.

الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها الوطنية.

التصدي للتدخلات الخارجية، بما في ذلك إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار احتلال الأراضي السورية.

في السياق ذاته، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التأكيد على أهمية استقرار سوريا، مشيراً إلى ما يمثله هذا الاستقرار من ضرورة للأمن الوطني العراقي.

وخلال استقباله وفداً من الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب، دعا السوداني إلى دعم جهود المصالحة والتعايش السلمي، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في تأسيس دولة قائمة على مبدأ المواطنة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.

سوريا تعلن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق بدءاً من 14 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والشاحنات، وذلك اعتباراً من يوم السبت 14 يونيو 2025.

وجاء في بيان رسمي للهيئة: “تعلن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات اعتباراً من يوم السبت الموافق 14/6/2025”.

وأضاف البيان أن الهيئة تؤكد جاهزية كوادرها وكافة المرافق الخدمية في المعبر، داعية المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.

ويُعد معبر البوكمال من المعابر الاستراتيجية التي تربط بين سوريا والعراق، إذ يشكّل نقطة رئيسية في حركة التبادل التجاري والتنقل البري بين البلدين. وكان المعبر قد أُغلق عدة مرات خلال السنوات الماضية بفعل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية.

ويُنظر إلى إعادة افتتاح المعبر كخطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق وبغداد، ودفع جهود التعاون الثنائي في مجالات النقل والإمداد والتبادل التجاري.