سوريا.. قرارات وإجراءات احترازية جديدة ضد «كورونا»

سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات [انترنت]

قالت وزارة الداخلية السورية في بيان مساء الأربعاء: “انطلاقا من الحرص على سلامة الإخوة المواطنين فإن الوزارة توقف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات كافة لغاية 2-أبريل-2020″، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.

وكانت الحكومة السورية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من “كورونا”، بينها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.

اقترح تصحيحاً