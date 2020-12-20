سوريا.. قرار بزيادة كبيرة على أسعار الأسمنت

الحكومة السورية رفعت أسعار الأسمنت بنحو 80% ليصير سعر الطن للمستهلك 125 ألف ليرة، ارتفاعا من 70 ألفا، وهو الارتفاع الثاني على المادة خلال 4 أشهر.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 2603 القاضي بتحديد أسعار مبيع الطن من مادة الأسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء.

وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة تاريخ 16/12/2020 المتضمن تكاليف الإنتاج.

وكانت الوزارة رفعت في أغسطس الماضي سعر الكيس الواحد (50 كيلوغراما)، من 3200 ليرة إلى 3500 ليرة، ليصبح سعر الطن 70 ألف ليرة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.