سوريا.. «قسد» تحشد قواتها في الرقة ورتل ضخم من الآليات العسكرية الأمريكية يغادر الحسكة!

شهدت محافظة الرقة تحركات عسكرية مكثفة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مع تصاعد التوتر الأمني في المدينة وريفها، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع مواجهات جديدة قد تعيد إشعال الصراعات في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، الأربعاء، بوصول تعزيزات كبيرة من وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية داخل مركز مدينة الرقة، مع نشر دوريات مكثفة في أحياء حيوية مثل المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة، كما تمركزت آليات عسكرية ثقيلة ونُصبت حواجز وتفتيشات جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي، لتعزيز السيطرة الأمنية.

وتزامن هذا الحشد العسكري مع دخول قوات “قسد” إلى منطقة “دوار النعيم” في الرقة، وسط تقارير عن اشتباكات متفرقة وإطلاق نار غير واضح المصدر، ما يعكس حالة توتر متصاعدة في المدينة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقطعًا مصورًا يظهر استعراضات عسكرية لقوات “قسد” في وسط الرقة، في مؤشر على رفع حالة الجاهزية والتحضير لأي تطورات محتملة.

وأكد ناشطون إقامة حواجز ضخمة في “دوار الساعة” و”دوار النعيم” بالإضافة إلى نقاط تفتيش في معظم أحياء المدينة، في ظل أنباء عن تحركات عسكرية أيضًا في المناطق القريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري في بادية الرقة.

ويأتي هذا الحشد في سياق تصاعد التوتر بين “قسد” وفصائل موالية للنظام في ريف الرقة الجنوبي، حيث تحذر مصادر من احتمال اندلاع صدامات مسلحة في المستقبل القريب، في ظل عدم استقرار الوضع الأمني.

إلى جانب التصعيد العسكري، تشهد الرقة احتجاجات متقطعة بين السكان المحليين بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مع انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية على المنطقة ويعقد المشهد الأمني والسياسي.

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رتل ضخم من الآليات العسكرية الأمريكية يغادر الحسكة متجهاً إلى العراق

غادر رتلاً ضخماً من الآليات العسكرية الأمريكية، يضم نحو 100 شاحنة محملة بمعدات وآليات عائدة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، محافظة الحسكة شمال شرق سوريا باتجاه معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وانطلقت القافلة في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، مغادرةً قاعدتي تل بيدر واستراحة الوزير اللتين شهدتا تراجعاً كبيراً في الوجود الأمريكي، مع بقاء عدد محدود من القوات في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار انسحاب أمريكي مفاجئ من قاعدتين في الحسكة، في ظل تصاعد التوترات وتغير استراتيجية التمركز الأمريكي شمال شرق سوريا، ضمن خطة تقليص مستمرة للقوات وقواعدها منذ منتصف الربيع.

وكانت وكالة “رويترز” قد أشارت منتصف يونيو إلى أن القوات الأمريكية انسحبت من قاعدتين إضافيتين شمال شرقي سوريا، ليقل عدد القواعد الأمريكية النشطة في المنطقة من ثماني إلى ثلاث فقط، وهي حالياً: حقل العمر النفطي في دير الزور، الشدادي وقسرك قرب الحسكة.

وتم إخلاء قواعد أخرى مثل تل بيدر واستراحة الوزير وكونيكو وهيمو خلال شهري يونيو ويوليو، ونُقلت قواتها إلى العراق عبر معبر الوليد.

ويُقدر عدد القوات الأمريكية المتبقية شمال سوريا حالياً بين 500 و1,400 جندي، مع اتجاه واضح للتركيز على قاعدة واحدة مستقبلاً.

https://twitter.com/SOHEB2019/status/1945121373233299541?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945121373233299541%7Ctwgr%5Eb1870e04c71b420e12504e3ec5d5a030c987c3e5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693039-D8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988-D8B1D8AAD984-D8A2D984D98AD8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9-D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D98AD8BAD8A7D8AFD8B1-D8A7D984D8ADD8B3D983D8A9-D8A8D8A7D8AAD8ACD8A7D987-D8A7D984D8B9D8B1D8A7D982%2F