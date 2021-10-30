سوريا.. قصف إسرائيلي على محيط دمشق

أعلنت سلطات النظام السوري، أن اثنين من جنودها أصيبا اليوم السبت، جراء هجوم صاروخي شنته إسرائيل على مواقع في ريف دمشق.

وأكدت الخارجية السورية في بيان سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق”.

وتصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لصواريخ في مناطق شمال غرب العاصمة دمشق اليوم السبت، بحسب ما نقل موقع “القدس العربي” عن سكان محليين.

وقال مصدر عسكري “أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق”، ما أدى إلى “إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ودمّر القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لإيران ومجموعات موالية لها في منطقتي قدسيا والديماس. وسبق لإسرائيل أن استهدفت المنطقة مرات عدة.

وقال السكان في مناطق شمال غرب العاصمة دمشق إن “أصوات انفجارات كثيرة سمعت في محيط منطقة الديماس حوالي 10 كم شمال غرب العاصمة”.

وأضاف السكان “سمع صوت طائرات في الأجواء ترافق مع أصوات قصف ومضادات أرضية”.

من جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية إن “الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق”.

وأقرت مصادر مقربة من القوات الحكومية “بتعرض مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف صاروخي من مناطق الجولان السوري”.

وجرت العادة أن يتم القصف الإسرائيلي خلال ساعات الليل وهذه المرة الثانية التي يتم القصف خلال النهار منذ أكثر من عام.