سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق ومحيطه

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن مطار دمشق الدولي تعرض فجر اليوم الاثنين لقصف إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن القصف أسفر أيضا عن مقتل عسكرييْن وجرح اثنين آخرين.

وقال المصدر العسكري إن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وكان الجيش السوري أعلن في 19 من الشهر الماضي أن جنديين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت خسائر مادية جراء عدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق.