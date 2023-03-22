سوريا.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الأربعاء، بتعرض مطار حلب الدولي لقصف جوي إسرائيلي، أدى إلى وقوع أضرار مادية، في ثالث هجوم يتعرض له المطار خلال 6 أشهر.



ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي”.

وأوضح المصدر أن “القصف أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة النقل السورية، إن مطار حلب الدولي بات خارج الخدمة بسبب الأضرار التي سببتها غارة جوية إسرائيلية صباح الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الرحلات الجوية المقرر هبوطها في مطار حلب ستتجه نحو دمشق واللاذقية.

يُذكر أن إسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي عدة مرات، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة أكثر من مرة.