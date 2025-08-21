سوريا.. قوات أممية تجول في قرى السويداء وتبدأ عمليات إزالة الألغام

زار وفد تابع للأمم المتحدة، برفقة فصائل محلية درزية، عدداً من قرى محافظة السويداء جنوب سوريا، في خطوة تستهدف تمشيط المنطقة وتنظيفها من الألغام ومخلفات الاشتباكات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووصل الرتل الأممي إلى السويداء قادماً من دمشق عبر طريق إزرع – بصر الحرير، بالتزامن مع وصول قوافل مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لدعم المتضررين من الأحداث الأخيرة التي أدت إلى نزوح واسع وخسائر بشرية ومخاوف أمنية وإنسانية كبيرة.

وأكد منسق الأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، أن فريقه قام بتقييم الاحتياجات العاجلة في السويداء، مشيراً إلى النقص الحاد في الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، وداعياً المانحين إلى تقديم الدعم العاجل.

من جانبها، أكدت الحكومة السورية عبر وكالة “سانا” منح التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية الأممية لأداء مهامها، ونفت انسحاب قواتها من قرى السويداء.

إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن القوات الأممية ستشرف على افتتاح ممر إنساني يربط بين الجولان والسويداء، مع حماية جوية إسرائيلية، مشيرة إلى أن القوات الحكومية بدأت بالانسحاب تدريجياً من الحدود الإدارية للمحافظة.